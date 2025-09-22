焦點股》台達電：市值穩居第3 帶量衝上新天價

台達電專注於優化伺服器電源及水冷散熱產品的產品組合，推動合併毛利率穩定提升。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）在人工智慧與資料中心需求帶動下，營收與獲利展望持續正向，今日盤中受惠於買盤持續加持，上午9時44分暫報915元，創下歷史新天價，漲幅3.04%，成交量5801張，市值飆破2.3兆元，超越聯發科（2454），僅次於台積電（2330）、鴻海（2317），穩居台股上市企業三哥。

台達電專注於優化伺服器電源及水冷散熱產品的產品組合，推動合併毛利率穩定提升，並藉由超過60%的電源產品市佔率，在AI伺服器產業取得主要受惠者地位。法人預期，台達電2025至2027年營收的年複合成長率可達22%至31%，2026年每股稅後盈餘表現將持續走高。

隨著資料中心對電力與熱管理需求的持續攀升，台達電也受惠於電力架、電池備援系統（BBU）以及高壓直流（HVDC）設計的導入，法人看好其市場評價可望在2026至2027年間進一步提升。由於該公司具備高度自主設計與客製化解決方案能力，有機會在AI浪潮之下不斷強化競爭優勢，並持續改善營運利益率。

