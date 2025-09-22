晴時多雲

不是獨愛科技業 ! 中國A股融資券刷新高 10兆資金最愛「2行業」

2025/09/22 11:30

進入9月以來，中國A股市場的融資券餘額持續上升，近期突破2.4兆人民幣，刷新歷史紀錄。（路透）進入9月以來，中國A股市場的融資券餘額持續上升，近期突破2.4兆人民幣，刷新歷史紀錄。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕進入9月以來，中國A股市場的融資券餘額持續上升，近期突破2.4兆元人民幣（約新台幣10.2兆元），刷新歷史紀錄。分析師指出，從9月初至18日，A股市場融資融券餘額累計增加約1411億人民幣（約新台幣近6000億元），增長主要來源於融資餘額的提升。

根據Wind數據統計，按證監會行業分類，大部分行業在此期間出現融資淨買入。截至18日，中國製造業和金融業的融資餘額仍居市場前列、超過千億人民幣。其中，製造業超過6000億人民幣（約新台幣近2.55兆元），金融業緊隨其後，融資淨買入超過百億人民幣。

至於其他行業，包括資訊傳輸、軟體及資訊技術服務業融資淨買入逾60億人民幣（約新台幣近255億元），採礦業逾40億人民幣（約新台幣近170億元），批發與零售業逾30億人民幣（約新台幣近127億元），租賃及商務服務業超過10億人民幣（約新台幣近42億元）。

隨著市場活躍行情延續，多檔個股的融資餘額攀升至高位。截至18日，融資餘額超過百億人民幣的個股，包括東方財富、中國平安、貴州茅台、中信證券、勝宏科技、比亞迪、新易盛、中芯國際、中際旭創、寒武紀、寧德時代、江淮汽車、陽光電源、賽力斯及長江電力等。其中，東方財富與中國平安均超過200億人民幣，位列市場前2名。

整體來看，這些高融資餘額的股票多為行業龍頭，涵蓋券商、保險、白酒、晶片、新能源汽車及動力電池等板塊，科技股佔比較高。

