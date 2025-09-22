汽車業資安拉警報！斯泰蘭蒂斯發現第3方供應商遭駭

斯泰蘭蒂斯發現第3方供應商遭駭。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕跨國汽車大廠「斯泰蘭蒂斯（Stellantis）」週日（21日）發出聲明表示，公司偵測到北美客戶服務營運所依賴的1家第3方服務供應商的平台遭到未經授權的存取。

《路透》報導，該起資安事件目前仍在調查中。斯泰蘭蒂斯表示，受影響的資料僅限於基本聯絡資訊，並未涉及財務資料或敏感個人資訊。然而，斯泰蘭蒂斯並未透露具體受影響的客戶人數。



斯泰蘭蒂斯強調，在發現事件後已立即啟動資安應變程序，並正主動通知受影響的客戶，同時也已通報相關主管機關，公司也提醒客戶提高警覺，防範可能的網路釣魚攻擊。

報導指出，近來全球汽車業面臨日益嚴峻的資安挑戰，多家車廠接連成為駭客攻擊目標。像是本月稍早，英國豪華車品牌捷豹路虎（Jaguar Land Rover）也因一起網路安全事件，導致其零售與生產業務遭到嚴重干擾，多座工廠預計停工至9月24日。

