晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

汽車業資安拉警報！斯泰蘭蒂斯發現第3方供應商遭駭

2025/09/22 09:17

斯泰蘭蒂斯發現第3方供應商遭駭。（示意圖，路透）斯泰蘭蒂斯發現第3方供應商遭駭。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕跨國汽車大廠「斯泰蘭蒂斯（Stellantis）」週日（21日）發出聲明表示，公司偵測到北美客戶服務營運所依賴的1家第3方服務供應商的平台遭到未經授權的存取。

《路透》報導，該起資安事件目前仍在調查中。斯泰蘭蒂斯表示，受影響的資料僅限於基本聯絡資訊，並未涉及財務資料或敏感個人資訊。然而，斯泰蘭蒂斯並未透露具體受影響的客戶人數。

斯泰蘭蒂斯強調，在發現事件後已立即啟動資安應變程序，並正主動通知受影響的客戶，同時也已通報相關主管機關，公司也提醒客戶提高警覺，防範可能的網路釣魚攻擊。

報導指出，近來全球汽車業面臨日益嚴峻的資安挑戰，多家車廠接連成為駭客攻擊目標。像是本月稍早，英國豪華車品牌捷豹路虎（Jaguar Land Rover）也因一起網路安全事件，導致其零售與生產業務遭到嚴重干擾，多座工廠預計停工至9月24日。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財