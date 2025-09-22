晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普打擊H-1B簽證 恐顛覆印度IT產業模式

2025/09/22 10:53

美國總統川普大幅調漲H-1B簽證申請費用，此舉恐顛覆印度IT產業模式。（彭博資料照）美國總統川普大幅調漲H-1B簽證申請費用，此舉恐顛覆印度IT產業模式。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日宣佈對新的H-1B簽證申請徵收10萬美元（約新台幣303萬元）的高額費用，據科技業資深人士、分析師、律師和經濟學家稱，此舉將顛覆印度價值2830億美元（約新台幣8.85兆元）的IT產業，恐不得不徹底改變其數十年來將技術人才送往美國專案的策略。

《路透》報導，印度IT產業約57％的總收入來自美國市場，長期以來受益於美國工作簽證計劃，以及軟體、商業服務外包，但對於許多因印度廉價勞動力而丟失工作的美國人來說，這一直是一個有爭議的問題。

印度馬辛達（Tech Mahindra）前執行長、現經營一家AI公司的古爾納尼（Chander Prakash Gurnani）表示，川普此舉傳遞的訊息是「不歡迎外國學生、不歡迎外國工人，我們想實施什麼規則就實施什麼」。

H-1B簽證的發放機制是僱主需在3月前提交申請，並在4月進行抽籤，目前共有6.5萬個簽證名額，另外有2萬個名額會保留給美國大學碩士畢業生，2025年申請數量超過47萬份。《彭博》調查發現，許多公司會為同一名員工提交多次申請，以提高中籤率。根據美國政府數據，印度是去年H-1B簽證最大受益者，預估佔總批准數的71％，中國則以11.7％的佔比位居第2。

簽證政策的變化加劇了原本就已經緊張的美印關係，而白宮公佈新行政命令之際，也正值印度代表團訪問華府前夕，他們正尋求在貿易談判上取得突破。這些變化也加劇了全球的反移民運動浪潮，這場浪潮已波及到全球人口最多的國家。

印度商工部長戈亞爾（Piyush Goyal）在今年7月時曾表示，包括H-1B簽證在內的移民相關規範並未在美印貿易談判中被提及。反對派議員迅速將川普提高H-1B簽證費用的決定歸咎於印度總理莫迪（Narendra Modi），並稱，政府又一次未能保護印度的利益。

川普希望透過限制移民流入來保護美國的就業，但新規恐適得其反，提高美國企業的成本，並迫使他們進一步加強在印度的擴張。包括微軟（Microsoft）、Google、高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan Chase）和摩根士丹利（Morgan Stanley）在內的公司已在印度建大型全球能力中心（GCC）。

通訊公司Digital Sea執行長拉奧（Bhaskar Rao）表示，如果美企無法在國內外包，他們可能會考慮在印度等地擴大離岸業務，即使成本可能受到影響。這項決定顯然是為了取悅川普的選民，但受到H-1B簽證影響的近6.5萬至8.5萬初級至中級專業人員的空缺是否能補上，還有待觀察。

業界觀察人士普遍預計，川普新規將加速美企全球能力中心的發展，這些中心已從低成本的離岸後台辦公室發展成為支持營運、財務、研發的高價值創新中心。

目前全球企業有超過一半以上的GCC設在印度，根據IT產業機構Nasscom和諮詢公司Zinnov共同發佈的報告，預計到2030年，將有超過2200家公司在印度設GCC，市場規模接近1000億美元（約新台幣3.03兆元），創造多達280萬個就業機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財