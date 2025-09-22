川普打擊H-1B簽證 恐顛覆印度IT產業模式

美國總統川普大幅調漲H-1B簽證申請費用，此舉恐顛覆印度IT產業模式。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日宣佈對新的H-1B簽證申請徵收10萬美元（約新台幣303萬元）的高額費用，據科技業資深人士、分析師、律師和經濟學家稱，此舉將顛覆印度價值2830億美元（約新台幣8.85兆元）的IT產業，恐不得不徹底改變其數十年來將技術人才送往美國專案的策略。

《路透》報導，印度IT產業約57％的總收入來自美國市場，長期以來受益於美國工作簽證計劃，以及軟體、商業服務外包，但對於許多因印度廉價勞動力而丟失工作的美國人來說，這一直是一個有爭議的問題。

印度馬辛達（Tech Mahindra）前執行長、現經營一家AI公司的古爾納尼（Chander Prakash Gurnani）表示，川普此舉傳遞的訊息是「不歡迎外國學生、不歡迎外國工人，我們想實施什麼規則就實施什麼」。

H-1B簽證的發放機制是僱主需在3月前提交申請，並在4月進行抽籤，目前共有6.5萬個簽證名額，另外有2萬個名額會保留給美國大學碩士畢業生，2025年申請數量超過47萬份。《彭博》調查發現，許多公司會為同一名員工提交多次申請，以提高中籤率。根據美國政府數據，印度是去年H-1B簽證最大受益者，預估佔總批准數的71％，中國則以11.7％的佔比位居第2。

簽證政策的變化加劇了原本就已經緊張的美印關係，而白宮公佈新行政命令之際，也正值印度代表團訪問華府前夕，他們正尋求在貿易談判上取得突破。這些變化也加劇了全球的反移民運動浪潮，這場浪潮已波及到全球人口最多的國家。

印度商工部長戈亞爾（Piyush Goyal）在今年7月時曾表示，包括H-1B簽證在內的移民相關規範並未在美印貿易談判中被提及。反對派議員迅速將川普提高H-1B簽證費用的決定歸咎於印度總理莫迪（Narendra Modi），並稱，政府又一次未能保護印度的利益。

川普希望透過限制移民流入來保護美國的就業，但新規恐適得其反，提高美國企業的成本，並迫使他們進一步加強在印度的擴張。包括微軟（Microsoft）、Google、高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan Chase）和摩根士丹利（Morgan Stanley）在內的公司已在印度建大型全球能力中心（GCC）。

通訊公司Digital Sea執行長拉奧（Bhaskar Rao）表示，如果美企無法在國內外包，他們可能會考慮在印度等地擴大離岸業務，即使成本可能受到影響。這項決定顯然是為了取悅川普的選民，但受到H-1B簽證影響的近6.5萬至8.5萬初級至中級專業人員的空缺是否能補上，還有待觀察。

業界觀察人士普遍預計，川普新規將加速美企全球能力中心的發展，這些中心已從低成本的離岸後台辦公室發展成為支持營運、財務、研發的高價值創新中心。

目前全球企業有超過一半以上的GCC設在印度，根據IT產業機構Nasscom和諮詢公司Zinnov共同發佈的報告，預計到2030年，將有超過2200家公司在印度設GCC，市場規模接近1000億美元（約新台幣3.03兆元），創造多達280萬個就業機會。

