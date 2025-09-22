川普行政命令引發恐慌 海外H-1B簽證持有人急湧入美國

美國總統川普大幅調升H-1B簽證費用，大批簽證持有者緊急返美。（示意圖，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）為配合廣泛的移民打擊行動，而徵收新的簽證費，引發了恐慌、困惑和憤怒，來自印度和中國的H-1B簽證持有者被迫放棄旅行計劃，急忙趕回美國。

《路透》報導，川普週五（19日）簽署行政命令，調整H-1B簽證申請費用，企業每年每份H-1B簽證申請需支付高達10萬美元（約新台幣303萬元），新制於美東時間20日午夜生效。

消息傳出後，科技公司和銀行陸續向旗下員工發送緊急備忘錄，建議外籍員工在美東時間週日（21日）凌晨之前返回美國，並告訴他們暫時不要離開該國。儘管白宮已澄清，這項命令僅適用於新的申請人，現有簽證持有者或是尋求續簽的人士不受影響，但川普先前的聲明已在矽谷敲響警鐘。

由於擔心新規生效後，將不被允許返回美國，舊金山機場的數名印度公民表示，他們縮短了假期。一名大型科技公司的工程師表示，現在的情況是大家必須在家庭和留在美國之間做出選擇。

知情人士透露，由於幾名印度籍乘客收到關於這項行政命令的資訊或是資方的通知，要求下飛機，導致航班延誤了3個多小時。工程師補充，至少有5名乘客最終獲准下飛機。而這名工程師的妻子實際上也持有H-1B簽證，但他最終選擇前往印度照顧生病的母親。

在中國社群平台小紅書上，也出現持有H-1B簽證的人分享，他們不得不匆忙返回美國，有一些人甚至是在剛抵達中國或是其他國家僅幾小時後就返美。

包括微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Alphabet和高盛（Goldman Sachs）在內的多家公司都已向員工發送了緊急旅遊警告電子郵件。知情人士透露，在確定受影響的人員後，亞馬遜向員工提供了指引，稱目前持有H-1B簽證的員工無須採取任何行動。

曾在川普首任政府時期擔任顧問的柯恩（Gary Cohn）接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目面對全國（Face the Nation）訪問時表示，新的行政命令在週末引起了恐慌，因為人們不確定現有的H-1B簽證會發生什麼事，不過，現在看來問題已在週末解決，所以目前系統內還沒有出現恐慌。

