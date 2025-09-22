晴時多雲

理工生「不再吃香」？投近5800份履歷全被拒 美畢業生崩潰「1窘境」

2025/09/22 11:01

告別年薪16.5萬美元的科技工作，美國電腦科技畢業生稱，很難找到技術工作。（示意圖，法新社）告別年薪16.5萬美元的科技工作，美國電腦科技畢業生稱，很難找到技術工作。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧快速發展，對初階程式設計職位造成衝擊，應屆電腦科學畢業生面臨前所未有的就業挑戰，甚至連最低工資的工作都失業了。市場擔憂，年薪16.5萬美元（約新台幣近500萬元）的科技業時代結束了嗎？

據《紐約時報》報導，2023年畢業於奧勒岡州立大學的泰勒（Zach Taylor），在畢業後投遞了5762份給科技公司履歷，但只獲得13次面試，未收到任何工作機會，即便想進入速食業打工，也因「缺乏經驗」被拒。

但泰勒並非個案。根據獨立裁員追蹤機構Layoffs.fyi數據，2024 年有551家科技公司裁員超過15萬名，截至2025年迄今，已有199家科技公司裁員8萬8964名員工。

包括亞馬遜、Google、Meta、聯想和英特爾等大型科技公司，均在去年裁員了大批員工，裁員潮將持續到2025年。至於許多規模較小的科技公司，以及嚴重依賴科技的公司，如約會應用程式 Bumble也進行了裁員。

隨著亞馬遜和微軟等公司裁員並採用人工智慧編碼工具，電腦科學專業的畢業生表示，他們很難找到技術工作。

部分畢業生表示，他們感覺自己陷入了人工智慧的「厄運循環」。如今，許多求職者使用填寫履歷的人工智能程式「Simplify」。這會根據特定職位自訂履歷，並自動填寫申請表，從而快速申請眾多職位。

但同時，大量求職者湧入的公司，也開始使用人工智慧系統自動掃描履歷，並拒絕候選人。

有畢業生指出，他申請一份工作後，不到3分鐘就收到拒絕信。22歲的羅勒指出，當演算法決定了你是否能付得起帳單時，你就很難保持動力。

預測公司牛津經濟研究院 （Oxford Economics） 美國高級經濟學家馬丁 （Matthew Martin） 表示，對於目前的應屆大學畢業生來說，最有可能實現自動化的職位，正是他們所尋求的入門級職位。

多年來，我們一直聽說科技人才短缺、職位過剩，沒有足夠的人手來填補，這對於學習電腦科學的學生來說，前途一片光明。如今，情勢已然逆轉。科技公司正在大批裁員。在某些情況下，他們甚至用人工智慧取代那些參與開發人工智慧解決方案的員工。

根據紐約聯邦儲備銀行的報告，在22至27歲的大學畢業生中，電腦科學和電腦工程專業的失業率最高，分別為6.1%和7.5%。這比近期生物學和藝術史畢業生的失業率（僅3%）高出一倍以上。

泰勒後來搬回俄勒岡州家鄉，並領取失業救濟金。他稱，現在「很難找到繼續申請的動力」，這是經歷過的最令人沮喪的經歷之一。

