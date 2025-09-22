不是美國！全球最受歡迎留學國家排名出爐 第1名是這國

不是美國！全球最受歡迎留學國家排名出爐，第1名是英國。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最受歡迎留學國家排名出爐，美國退居第３，根據海外留學平台ApplyBoard最新調查顯示，全球前6大最受歡迎留學國家順位洗牌，美國排名下滑至第3名，加拿大排名回升至第2名，第1名是英國。

外媒報導，協助學生申請海外留學的全球線上平台ApplyBoard自2023年起，每半年進行1次留學生心儀國度調查。400名參與秋季調查的全球招生專業人士回應顯示，對留學生來說，當前吸引力最大的國家前6名依序為：英國（82%）、加拿大（74%）、美國（67%）、澳洲（66%）、德國（60%）、愛爾蘭（50%）。

若詢問各該國的「開放、安全、歡迎」程度，美國排名下滑至前6國之末，排名為：英國（86.9%）、加拿大（84.3%）、澳洲（81.8%）、德國（80%）、愛爾蘭（74.4%）、美國（50%）。

多倫多星報（Toronto Star）報導，ApplyBoard於18日公布的秋季調查顯示，在「開放、安全、歡迎」程度方面，加拿大排名從春季調查時的第4位，升至第2位，僅次於英國。美國受到川普政府飄忽不定的移民政策影響，在這方面排名持續下滑。

ApplyBoard報告指出，學生考量去哪裡留學的主要因素包括：學習成本（91.4%）、畢業後工作機會（87.8%）、生活成本（76.7%）、學習期間就業機會（74.6%）及留學目的地對國際學生的歡迎程度（48.6%）。

總體而言，參與秋季調查的招生人員有47%表示，人們對國際教育的興趣增加。報告指出，「越來越多招生專業人士表示，學生需求逐年增強；情況令人鼓舞。」

