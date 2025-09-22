晴時多雲

李在明：全盤接受美投資要求 韓恐再陷1997金融危機

2025/09/22 07:39

韓國總統李在明接受路透社專訪。（路透）韓國總統李在明接受路透社專訪。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓國總統李在明接受路透社專訪表示，如果韓國政府在陷入僵局的貿易談判中接受美國當前的要求，且不採取保障措施，那麼韓國經濟可能陷入堪比1997年金融危機的困境。

路透19日專訪李在明，22日刊出專訪內容，報導首先提到，首爾和華盛頓於7月口頭同意達成貿易協議，其中美國將調降對韓國商品徵收的關稅，以換取韓國3500億美元的投資等措施。

李在明在專訪中表示，協議尚未形成書面文本，原因在於雙方在投資方式上的分歧，他說，如果沒有貨幣互換機制，按照美國要求的方式，一次性撤出3500億美元，並將這筆錢全部以現金形式投資到美國，韓國將面臨1997年金融危機時的局面。

報導也提到，美國商務部長盧特尼克表示，韓國應效法日本與美國達成的協議，首爾要不接受協議，要不就繳關稅。當被問及是否會放棄協議時，李在明表示：「我相信作為鐵桿盟友，我們之間能夠保持最起碼的理性。」韓國已提議與美國建立外匯互換機制，以緩解大規模投資對韓元市場的衝擊，但李在明未透露美國是否可能接受，或此機制是否能促成協議。

他指出，韓國與日本不同，日本在7月與美國達成貿易協議，東京擁有超過8200億美元的外匯儲備，是國際通用貨幣發行國，並與美國擁有貨幣互換機制。

李在明表示，儘管韓美雙方已書面同意任何投資項目必須具備商業可行性，但在細節上的製定卻很困難。「達成保障商業合理性的詳細協議是目前的核心任務——但同時也是最大的障礙。」當被問及談判是否會延續到明年時，李在明則表示，「我們應該盡快結束這種不穩定的局勢。」

