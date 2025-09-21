晴時多雲

Costco迎秋季 網友力推7款熱門美食暖心甜

2025/09/21 22:02

Costco已開始在門市推出限時秋季產品，會員也在網路上分享了他們最喜歡的商品。（路透）Costco已開始在門市推出限時秋季產品，會員也在網路上分享了他們最喜歡的商品。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Costco已開始在門市推出限時秋季產品，會員也在網路上分享了他們最喜歡的商品。除了一款新的甜味糕點外，Costco麵包店還有幾款重新推出的熱門產品。

Costco的忠實粉絲們都會在社交媒體上分享他們最喜歡的秋季美食。除了會員常吃的特色美食外，今年秋天，烘焙坊還推出了全新的酥皮糕點，適合早餐和晚餐享用。

甜點才是重頭戲，Costco和它的顧客們都喜歡用烘焙食品、暖心香料和萬聖節前囤積糖果來慶祝這個季節。無論你喜歡南瓜、蘋果還是巧克力口味，這家大型零售商幾乎肯定會在這個秋天推出你喜歡的甜點。以下是美媒推薦的7種值得嘗試美味產品。

1. 柯克蘭招牌南瓜派（Kirkland Signature Pumpkin Pie）
Costco網紅 Kirkland Signature南瓜派 終於回歸！一如既往，它們個頭很大，每個重達 58 盎司，每個只需 6 美元，非常划算。這款甜點的辣味明顯比大多數 南瓜派淡，這或許是優點，或許是缺點，取決於你的口味。無論如何，這都是在朋友感恩節期間招待臨時朋友的絕佳選擇，而且不用花太多錢。

2. 柯克蘭簽名南瓜起司蛋糕（附奶油餡，Kirkland Signature Pumpkin Cheesecake With Whipped Topping）
經典南瓜派並非Costco烘焙店秋季爆紅的唯一熱門商品。 TikTok用戶也對這家零售商的巨型南瓜起司蛋糕讚不絕口 ，這款售價22美元的熱門回歸產品。 這款冰鎮甜點重逾四磅，由全麥餅乾皮、南瓜餡料和厚厚一層南瓜香料酸奶油組成。雖然酸奶油的頂部可能有點出乎意料，但許多顧客在社交媒體上分享了它的美味。

3. Gen Bake 蘋果炸圈餅（Gen Bake Apple Fritter Donut Bites）
這款可愛的甜甜圈採用華盛頓蘋果製成，並裹上傳統的油炸糖霜，售價約 8 美元（28 盎司）。為了讓它們的味道更像新鮮炸製的甜甜圈，幾位 Costco 會員強調，空氣炸製後口感「棒極了」。

4. 哈利波特熱可可禮品套裝（Harry Potter Hot Cocoa Gift Set）
這款熱可可套裝除了哈利波特風格的設計外， 還包含主題馬克杯和變色熱可可粉。如果你家孩子是哈利波特的鐵粉，或是想買一些有點驚悚又不嚇人的東西，這套裝絕對能滿足你。兩盒售價13.5美元，每盒包含八種變色熱巧克力粉、兩個裝飾馬克杯、兩根攪拌棒和迷你棉花糖。

5. Kirkland Signature 焦糖蘋果捲（Kirkland Signature Caramel Apple Strudel Bites）
這款新品將焦糖蘋果與烘焙食品完美融合，帶來兩全其美的體驗。 焦糖蘋果捲 由好市多烘焙部門製作，但與店內依賴起酥油的派皮配方不同，這款捲餅採用全黃油酥皮麵團製作。 您可以以8.99美元的價格購買12個這樣的糕點，一篇評論指出它們「焦糖和肉桂蘋果的完美平衡」。

6. Kit Kat 萬聖節情侶什錦（Kit Kat Assortment Halloween Lovers）
您可以購買這包可愛的零食大小的巧克力，有各種口味，如棉花糖奶油和肉桂吐司，其中還包括吸血鬼形狀的巧克力。價格也很划算， 38盎司一袋售價17美元 。相較之下， 沃爾瑪一袋16盎司的普通迷你奇巧巧克力 售價9美元，這意味著在好市多，你可以用不到兩倍的價格買到兩倍多的糖果，而且裡面還有主題口味和形狀。

7. Costco麵包店南瓜脆皮鬆餅（Costco Bakery Pumpkin Streusel Muffins）
這是另一款深受顧客喜愛的好市多烘焙產品，每年秋季都會回歸，一包八個只需 7 美元。對於這家倉儲式零售店的愛好者來說，酥脆的黃油脆皮頂部是這款鬆餅的必嘗之選。雖然這些鬆餅開箱即食，非常美味，但一位 Redditor 建議將它們加熱，並寫道：我們將它們存放在冰箱中，然後早上用微波爐加熱，這樣它們就會熱氣騰騰，美味可口。

