美股5個月漲34％、市值增453兆元 分析師：應居高思危

2025/09/21 20:25

標普500指數市值從4月初以來已增加15兆美元（新台幣453.3兆元），但最近的經濟數據已發出警訊，顯示這個上漲動能即將消退。（法新社）標普500指數市值從4月初以來已增加15兆美元（新台幣453.3兆元），但最近的經濟數據已發出警訊，顯示這個上漲動能即將消退。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年以來美股不懼全球貿易戰，揮之不去的財政疑慮，以及所謂的9月魔咒，反而創下歷史新高，以標普500指數為例，其市值從4月初以來已增加15兆美元（新台幣453.3兆元），但美國最近的經濟數據已發出警訊，顯示這個上漲動能即將消退，分析師呼籲投資人應居高思危。

在大型科技股領軍下，標普500指數市值從4月初美國總統川普宣布實施對等關稅以來已增加15兆美元，而且今年已有27次創下新高紀錄。《彭博》彙編的數據顯示，過去5個月該指數上漲了34%，自1950年以來只有4次超過這個紀錄。

隨著美國聯準會（Fed）重新開始降息，市場的風險偏好依然高漲。但一些投資人擔心，這波反彈已經反映了一系列正面發展，從寬鬆的貨幣政策到經濟在面對關稅時所展現的韌性，若美國經濟成長前景惡化，可能會導致股市陷入掙扎。

Silvant 資本管理公司投資長兼高級投資組合經理桑索泰拉（Michael Sansoterra）表示：「我們不再與Fed對抗，這對股市有利。但風險在於，如果經濟大幅波動，交易員可能會驚慌失措，下意識地首先拋售那些價格較高的大型科技股。」

儘管投資人對上週的降息表示歡迎，但Fed是否已及時放鬆貨幣政策以緩衝全球貿易戰對經濟的任何潛在負面影響仍有待觀察。 聯邦快遞（FedEx）是最新一家警告關稅影響的公司，該公司9月18日表示，貿易波動和失去低價值商品的關鍵豁免，預計將造成10億美元（新台幣302.2億元）的損失。

與此同時，經濟學家預計，美國實質國內生產毛額（GDP）數據（該數據反映了經通膨調整後的商品和服務價值）將顯示，第3季經濟產出按年率計算預計將放緩至1.5%，低於官方公布的第2季數據3.3%。

CFRA Research 首席投資策略師史托瓦爾（ Sam Stovall）表示，雖然有所謂的9月魔咒，但隨著日曆即將翻到10月，標準普爾500指數下跌5%的可能性會增加，因為10月往往是股市波動最大的月份。

