樺加沙颱風來襲 金管會建議額外加保颱風洪水險

金管會表示，民眾可視自身需求，額外加保颱風洪水附加條款以提高保障。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕交通部中央氣象署已發布樺加沙颱風之陸上颱風警報，金管會表示，民眾可視自身需求，額外加保颱風洪水附加條款以提高保障，建議可加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，以獲得完整保障。

金管會表示，已責成中華民國人壽保險商業同業公會、產物保險商業同業公會轉知各保險公司，應做好各營業場所防颱準備，並主動瞭解保戶災損情形，依保險契約約定儘速辦理理賠。

金管會提醒，民眾除注意自身安全及做好防颱準備外，亦應審視投保之保單是否已就颱風或洪水所致損失提供適足保障，例如「住宅火災及地震基本保險」之「住宅颱風及洪水災害補償保險」僅提供基本保障，建議民眾可視自身需求，額外加保颱風洪水附加條款以提高保障。

此外，汽車車體損失保險，不論是甲式、乙式或丙式，其承保範圍並未包含颱風或洪水所造成之損失，因此，金管會建議，可加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」以獲得完整保障。

金管會強調，民眾如有因颱風災損情況，可於事故發生後，依保險契約承保範圍向保險公司申請理賠。如果，民眾如對於理賠事項仍有疑義，可多加利用各保險公司及二公會之免付費服務專線或官網。

