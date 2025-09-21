晴時多雲

搶軍備局標案與出口藍海 雷虎Overkill FPV自殺無人機系列獲美認證

2025/09/21 20:06

雷虎Overkill FPV自殺無人機系列獲美國Blue UAS認證。（業者提供）雷虎Overkill FPV自殺無人機系列獲美國Blue UAS認證。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕雷虎（8033）今日宣布，自主研發的Overkill FPV自殺無人機系列，正式獲得美國國防部國防創新單元（Defense Innovation Unit, DIU）頒發的Blue UAS Cleared認證，這是台灣無人機產業首家取得此國際級資安與軍規認證的企業，意味著雷虎在全球軍民兩用無人機市場的關鍵突破，大幅強化競爭力。

Blue UAS認證是由美國國防部主導的嚴格審核機制，專門針對商業無人機進行網路安全、供應鏈透明度及軍事應用相容性評估，僅限於通過者方能進入美國軍事採購清單。根據DIU官方網站最新更新，Overkill FPV系列已正式入列，與美國無人機大廠Anduril、AeroVironment及法國Parrot等國際級公司並駕齊驅，不僅驗證雷虎產品在高強度戰場環境下的可靠性和即時操控效能，更凸顯其FPV（第一人稱視角）自殺無人機技術的領先水準，適用於精準打擊、偵察與邊境防衛等高風險任務。

雷虎表示，Overkill FPV系列全部台灣設計製造（Made In Taiwan），極度輕量化，具備長達30分鐘續航力，時速最高可達每小時120公里以上，最高可搭載3公斤彈藥，單程作戰半徑可達5-10公里，亦可搭配AI攻擊系統、抗電子干擾GPS及3-10公里光纖筒，完美契合現代戰爭需求，作為台灣首家獲Blue UAS肯定，不僅打開美國市場大門，更將加速本土軍事應用落地。

雷虎指出，此項認證深具戰略意義。首先，在國內市場，雷虎將擁有絕對優勢角逐國防部軍備局即將開標的FPV自殺無人機採購案，據軍備局徵商公告，該標案預估規模近4萬架FPV，Overkill系列的Blue UAS此次直接證實美軍認證及採購，預計有助國軍加速採用。

在出口面向，Blue UAS清單直接通往美國國防部及北約盟國供應鏈，預計每年市場需求規模達數十萬架，並可延伸至中東、歐亞等新興市場；同時，雷虎也表示，將於10月在美國首府華盛頓舉行的美國陸軍展（AUSA）積極進行國際行銷，期待能進一步擴大全球市佔。

