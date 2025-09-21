晴時多雲

不是台灣！亞洲這國愛騎車 電動機車買氣狂飆近2倍

2025/09/21 20:01

越南人也愛騎機車。（法新社）越南人也愛騎機車。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場情報公司「MotorcyclesData」發布最新統計顯示，越南機車市場買氣長紅，8月銷量勁揚17.4%，前8月累計銷量達208萬輛，年增15.2%。電動機車表現最出色，其中，L3類電動機車（對應排氣量50cc以上）年增197%。

「MotorcyclesData」指出，2025年上半年，越南經濟成長7.5%，創下15年來上半年最快成長率，也帶動越南機車市場快速成長，今年以來，越南機車銷量一直保持良好成長態勢。

報導說，河內宣布從 2026 年中期開始禁止內燃機汽車，對於一個機車數量超過人口的城市來說，這是一個很難的決定，卻是減少污染的有力舉措。

在政策助攻下，越南今年8月機車銷量強勁增長17.4%，前8月累計銷量達208萬輛，較去年同期成長15.2%。越南本土最大電動車品牌Vinfast帶動了整個電動車市場的蓬勃發展，其中 L1 類（對應排氣量 50 cc 以下）增長 89%，而 L3 類更是激增 197%。

在競爭激烈的市場中，Vinfast銷量成長 447%；Honda 和 Yamaha這兩大市場領導者今年的走勢截然相反，前者成長 6.3%，後者下滑 8.6%。

看好越南電動機車市場，Gogoro電動機車大股東、南山人壽董事長的尹崇堯20日也強調，越南是個很有潛力的市場，一年機車銷量高達280萬輛，是台灣市場的3~4倍。加上胡志明市已規定2030年後市區將禁止燃油摩托車，這項政策對Gogoro非常有利，第4季會在越南開始執行試點計劃。

