關於金錢需要做的5個人生重大決定 英媒幫你整理頭緒

2025/09/20 22:00

英國《金融時報》提出5個有關金錢我們需要做的人生重大決定。（路透）英國《金融時報》提出5個有關金錢我們需要做的人生重大決定。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕我們的財務狀況有很多方面是無法選擇或控制的，例如離開學校或畢業時的經濟狀況通常不會太好，有的父母可能富有或不富有，但不一定會在經濟上幫助我們，例如協助擁有房產。

這個世界或許不公平，但了解情況總是有益的。所以，讓我們應該集中注意力在一些自己可以掌控的財務決策。英國《金融時報》提出5個有關金錢我們需要做的重大決定。

1. 與誰結婚
並不是說你應該渴望成為一個掘金者、找到多金的伴侶，但找到一個和你擁有相同財務價值觀和目標的人，是建立良好互助關係的基礎。你們能一起談論金錢而不感到尷尬嗎？從第一次約會分攤帳單，到同居，甚至有一天要建立家庭，開誠佈公的財務對話是不可或缺的。金錢糾紛是導致離婚的主要原因之一，所以要明智選擇！

2. 職業選擇
很少有畢業生在進入大學或申請第一份工作時會考慮終身收入潛力，但更多人應該考慮這一點。了解未來的就業前景，以及潛在的職涯發展路徑和薪資水平，應該成為你做決定的一部分。

話雖如此，金錢並非萬能，享受工作也很重要。大多數成年人都喜歡談論自己，所以如果你有機會詢問別人的工作和職業發展，不要害羞。對於所有年齡層的職場人士來說，一個值得思考的問題是人工智慧將如何影響職業生涯。學習不會因為離開學校而停止，而尋求新技能可以讓你保持領先。

3. 你多早開始投資
如果您負擔得起Netflix的訂閱費用，您能負擔得起長期鎖定部分資金嗎？在英國，18歲以下的青少年個人儲蓄帳戶（Junior Isa）可能已經擁有，但18歲以上的青少年個人儲蓄帳戶（Isa）可以開設股票和股份個人儲蓄帳戶（ISA），只需1英鎊即可開始免稅投資。

是的，你可能會虧錢。但時間是投資人最大的盟友。即使你每個月只能投資很少的金額，複利的力量（隨著資金的增長，會產生「滾雪球效應」）也會在未來幾十年提升你的回報。你越年輕就養成這個習慣，你學到的東西就越多，隨著時間的推移，你就會成為一個更有自信的投資者。

4. 你的工作對象
這不僅僅關乎薪水。當你開始工作時，了解雇主會為你繳納多少退休金非常重要。有些公司比其他公司慷慨得多。退休金繳款通常以工資的一定比例計算。英國雇主最低可繳納的比例為3%，但有些公司會提高到兩位數，要獲得退休金，您也必須繳納一定比例的薪水。雖然退休似乎遙不可及，但越早開始儲蓄退休金，未來的收入就越豐厚。

5. 日常開支
錢花在什麼地方由你自己決定（包括老生常談的外帶咖啡和酪梨吐司），但入不敷出，必然會導致財務崩潰。避免陷入昂貴的信用卡債務陷阱是一個金錢上的錯誤。以MoneySavingExpert.com網站上的一個例子為例，如果一個人在21歲時借了3000英鎊，並且只支付了最低還款額，那麼等他還清債務時，他已經快50歲了，除了本金之外，還要償還近5000英鎊的利息。真是糟透了！

