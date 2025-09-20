半導體及通訊專家都跑了！韓頂尖學者帶槍投靠中國

韓頂尖通訊專家Song Iick-ho加入位於成都的電子科技大學，這所大學遭美列入黑名單，引起關注。（圖取自電子科技大學官網）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓頂尖通訊專家宋益皓（Song Iick-ho，音譯）自1988年就任職「韓國科學技術院」，這是一所南韓領先的研究型大學，宋今年才剛轉至中國成都的電子科技大學（UESTC），擔任教授。去年底半導體專家李永熙（Lee Young-hee，音譯）也加入被美國制裁的湖北工業大學，宋與李任職的中國高校都被美國列入黑名單，2人仍選擇加入引起關注。

《南華早報》20日披露，南韓頂尖通訊專家之一宋益浩離開韓國，加入一所被美國政府列為對國家安全造成威脅的中國研究型大學。

宋已加入電子科技大學基礎與前沿科學研究院，擔任教授，專注於訊號檢測、通訊理論和AI的研究。

根據簡介，宋於今年加入中國電子科技大學，此前他自 1988 年起一直在韓國科學技術院 （KAIST） 任職。《南華早報》聯繫宋，但他表示不想對此事發表評論。

報導說，宋是美國電機與電子工程師學會會士，長期從事無線行動通訊理論等前沿技術的研究，發表學術論文150餘篇，會議論文140餘篇。根據中國電子科技大學介紹，這位韓國教授還獲得了 5 項國際專利和 26 項韓國專利，並領導了 15 個由韓國國家研究基金會等機構資助的研究計畫。

報導說，電子科技大學在2012 年首次被被美國商務部列入實體清單，因為擔心其活動違反了美國國家安全。

報導稱，宋並非唯一一位近期轉至中國的韓國頂尖科學家。去年年底，半導體專家李永熙（Lee Young-hee，音譯）加入了位於武漢的湖北工業大學，該大學也在去年被列入美國實體清單，李在那裡建立了一個低維量子材料研究中心。

據韓媒報導，李從成均館大學退休後，未能找到研究職位，選擇離開韓國，他曾擔任成均館大學綜合奈米結構物理中心主任。

