晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

半導體及通訊專家都跑了！韓頂尖學者帶槍投靠中國

2025/09/20 19:45

韓頂尖通訊專家Song Iick-ho加入位於成都的電子科技大學，這所大學遭美列入黑名單，引起關注。（圖取自電子科技大學官網）韓頂尖通訊專家Song Iick-ho加入位於成都的電子科技大學，這所大學遭美列入黑名單，引起關注。（圖取自電子科技大學官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓頂尖通訊專家宋益皓（Song Iick-ho，音譯）自1988年就任職「韓國科學技術院」，這是一所南韓領先的研究型大學，宋今年才剛轉至中國成都的電子科技大學（UESTC），擔任教授。去年底半導體專家李永熙（Lee Young-hee，音譯）也加入被美國制裁的湖北工業大學，宋與李任職的中國高校都被美國列入黑名單，2人仍選擇加入引起關注。

《南華早報》20日披露，南韓頂尖通訊專家之一宋益浩離開韓國，加入一所被美國政府列為對國家安全造成威脅的中國研究型大學。

宋已加入電子科技大學基礎與前沿科學研究院，擔任教授，專注於訊號檢測、通訊理論和AI的研究。

根據簡介，宋於今年加入中國電子科技大學，此前他自 1988 年起一直在韓國科學技術院 （KAIST） 任職。《南華早報》聯繫宋，但他表示不想對此事發表評論。

報導說，宋是美國電機與電子工程師學會會士，長期從事無線行動通訊理論等前沿技術的研究，發表學術論文150餘篇，會議論文140餘篇。根據中國電子科技大學介紹，這位韓國教授還獲得了 5 項國際專利和 26 項韓國專利，並領導了 15 個由韓國國家研究基金會等機構資助的研究計畫。

報導說，電子科技大學在2012 年首次被被美國商務部列入實體清單，因為擔心其活動違反了美國國家安全。

報導稱，宋並非唯一一位近期轉至中國的韓國頂尖科學家。去年年底，半導體專家李永熙（Lee Young-hee，音譯）加入了位於武漢的湖北工業大學，該大學也在去年被列入美國實體清單，李在那裡建立了一個低維量子材料研究中心。

據韓媒報導，李從成均館大學退休後，未能找到研究職位，選擇離開韓國，他曾擔任成均館大學綜合奈米結構物理中心主任。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財