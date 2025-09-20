斡旋促成TikTok交易 華爾街日報：川普政府將收費數十億美元

川普政府擬從TikTok交易中收取數十億美元費用。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，知情人士透露，美國川普政府預計向TikTok交易的投資人收取數十億美元費用，作為美國政府出面與中國斡旋，促成美國企業接管TikTok美國業務的回報。這可能是美國政府介入民營部門交易，並獲取利益的最新案例。

報導說，川普與中國國家主席習近平19日達成該交易的初步架構。知情者說，交易談判正在持續推進，這筆費用的最終安排和確切金額尚未敲定。

報導指出，川普曾提到，作為TikTok交易的一部分，聯邦政府可能會得到一筆費用，但當時並未具體說明這筆費用可能高達數十億美元，對於斡旋一樁交易而言，這是一筆巨款。

川普19日在橢圓形辦公室說，「交易尚未完全談妥，但我們將有所收穫」，他補充，考慮到這筆交易的規模以及政府投入的資金和精力，獲得報酬是合理的。前一天他也表示，「僅憑促成這筆交易，美國就將得到一筆豐厚的額外費用——我稱之為『費用＋』（fee-plus），我可不想與這筆錢失之交臂」。

提供交易諮詢的投資銀行，通常收取交易額1%以下的費用，而該比例隨著交易規模的增加而縮減。TikTok美國業務的規模可能達數百億美元，具體取決於協議的最終結果，但數十億美元費用仍是史無前例的。

美國國會去年通過了一項法律，以中國恐獲取美國用戶資料為由，禁止TikTok在美國運營，川普重返白宮後施壓中國，以期促成該公司控制權從TikTok母公司字節跳動轉移至美國投資人。

根據正在討論的結構，包括私募股權投資公司銀湖（Silver Lake）和雲端運算公司甲骨文（Oracle）在內的一批新投資者將擁有運營TikTok美國業務的約一半股權。現有投資者將持有約30%的股份，而字節跳動的持股比例將降至略低於20%，以符合法律規定。

川普政府頻頻介入民營部門交易，除入股英特爾10%股份，成為英特爾最大股東外，並針對輝達H20人工智慧晶片恢復出售中國一事，與輝達達成從銷售額抽成15%的協議。

