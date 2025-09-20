網紅不分年紀！94歲阿嬤18歲就堅持「這樣穿」爆紅登上CNN

一位住在義大利鄉村的94歲老奶奶因堅持只穿傳統服飾，意外爆紅。（圖取自X平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕網紅沒有年齡限制，阿公阿嬤一樣可以在社群媒體爆紅。一位住在義大利鄉村的94歲老奶奶，從18歲起就堅持只穿當地傳統服飾，無論是收割麥子還是擠牛奶，從未更換風格，意外爆紅成為旅客爭相拍照的對象，還登上CNN旅遊版，成為名符其實的網紅。

《CNN Travel》報導，義大利斯坎諾鎮（Scanno）一位94歲老奶奶恰萊爾塔（Margherita Ciarletta），因堅守傳統服飾而成為網紅。隨著2位九旬摯友今年夏天相繼離世，恰萊爾塔現在已是斯坎諾鎮上唯一一位每天堅持穿著傳統服飾的女性。

請繼續往下閱讀...

報導說，恰萊爾塔自18歲起，就開始只穿著當地傳統服飾生活。無論是收割麥子還是擠牛奶，她都從未更換風格。她的故事經當地媒體報導後，來自各地的遊客到訪小鎮，專程來見她，爭相與阿嬤拍照。

恰萊爾塔爆紅後，雖然歡迎遊客到訪自己所居住的鄉村，也樂於被PO到Instagram上，但並非每次都很開心，她還曾追趕過闖入家門的一日遊旅客。這位高齡94歲的老奶奶說，「因為我是最後一個穿這套服裝的人，所以人們都來找機會跟我合影，但有時候遊客太多了，會很煩。」

即使變成網紅，恰萊爾塔的日子照舊，她堅稱自己不是超級明星，只是普通的阿嬤，並強調，傳統服裝很美，以前所有人都穿。如今年輕女孩不再穿，那也沒辦法，只要她們自己不覺得遺憾就好。

義大利斯坎諾鎮是個被群山環繞的古樸小村，常住人口不到2000人，充滿了寧靜與祥和。當地的傳統服飾莊重華麗，正在申請聯合國教科文組織非物質文化遺產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法