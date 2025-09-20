輝達與英特爾16年前「舊怨」解密 有台積電就放心

輝達宣布以50億美元入股英特爾，約佔英特爾總股本的4.91%。全球科技市場震撼。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達宣布以50億美元入股英特爾，全球科技市場震撼。此次也是揮達與英特爾自2009年關係破裂後的首次合作，且罕見以直接入股方式進行。在歷史上，輝達與英特爾不僅長期是競爭對手，還有「舊怨」。雙方的最新合作，輝達執行長黃仁勳則表示，與美國總統川普無關，未來也將繼續仰賴台積電。

輝達與英特爾的合作可追溯到2004年，當時雙方曾簽署授權協議，輝可生產、銷售兼容英特爾x86 CPU的整合式顯示卡模組。但之後在合作過程中，雙方因授權問題爆發爭端。

2009年，英特爾向美國德拉瓦州法院起訴，聲稱與輝達已簽署4年的晶片組授權協議將不適用於其下一代CPU，輝達則反訴英特爾違約，雙方爆發官司戰。

雖然雙方最終在法庭上和解，但英特爾同意向輝達支付總計15億美元。但從此以後，兩家公司合作關係破裂，輝達也於2009年停止生產所有整合顯示卡晶片組，放棄整合顯示卡轉向專注做獨立GPU業務。

16年過去，兩家公司也走上不同的道路。輝達憑藉提前佈局GPU在AI高效能運算的應用，坐穩GPU霸主地位，現在市值已經超越4兆美元。

英特爾則在AI晶片的競爭中落後，再加上晶片代工業務後巨額財務虧損​​，2024年第2季財報發布後暴雷，股價腰斬60%。公司不得不走上自救之路，宣布全球裁員2萬人、更換CEO及核心管理階層、分拆部分業務出售並全面精簡營運成本。

9月19日，輝達與英特爾執行長黃仁勳、陳立武透過視訊直播連線同框，回答全球媒體提問合作事宜。在鏡頭前，兩位宣稱，雙方的合作是「歷史性合作」。

對於外界關心此次交易背後是否為川普政府推動，黃仁勳予以否認，稱「與川普無關」「所有討論僅限於他與陳立武以及雙方技術團隊之間」。

媒體提問輝達是否會為基於合作關係選擇英特爾代工，黃仁勳、陳立武兩人均未正面回應，只強調雙方合作完全基於產品，並表示，兩家公司現階段都是台積電的客戶，並盛讚台積電作為世界級代工廠的能力。

不過，英國《經濟學人》直言，輝達與英特爾合作是「精明的政治動作」，因為不到一個月前，川普政府才剛宣布入股英特爾10%，如今英特爾股價暴漲28%，讓美國政府帳面持股價值一日增加近50億美元，川普勢必大肆宣傳。

黃仁勳表示，輝達與英特爾在晶片製造上仍將依賴台積電。據知情人士透露，輝達的客製化CPU雖由英特爾設計，但大部分仍交由台積電代工，再送至英特爾進行封裝與零組件整合。

儘管協議替英特爾CPU業務注入強心針，卻未觸及輝達招牌GPU產品，也與英特爾欲挑戰台積電、躍升晶圓代工龍頭的目標無直接關聯。黃仁勳坦言，輝達對英特爾代工「沒有立即興趣」，並大力稱讚台積電的領先地位。

輝達將以每股23.28美元的價格向英特爾投資50億美元，共計將獲持2.15億股，約佔英特爾總股本的4.91%。根據兩家公司新聞稿，除財務入股投資外，雙方將在產品領域合作，主要合作事項包括三項。

首先是雙方透過輝達NVLink技術實現架構的無縫物聯，融合輝達在AI與GPU加速運算領域的優勢，以及英特爾先進的CPU技術與x86生態。

第二是在資料中心領域，英特爾將為輝達客製化x86架構處理器，這些處理器將整合至NVIDIA AI基礎設施平台中，並推向市場。

第三，在個人電腦消費產品市場，英特爾將推出整合英偉達消費級顯示卡產品RTX GPU晶粒（Chiplet）的x86系統級晶片（SoC）。這款全新的x86 RTX SoC將用於驅動需要先進CPU與GPU整合解決方案的各類PC產品。

18日美股一開盤，英特爾股價暴漲近30%，收盤股價30.57美元，大漲22.77%，公司市值久違站上1000億美元，上漲至1339億美元。今年以來股價上漲已經超過50%。輝達股價也上漲，收盤價176.24美元漲3.49%。

