住宅老化加速》逾30年老屋占比近6成 單季大增40萬宅

2025/09/21 07:00

老屋布滿全國，每1.69宅就有1宅屋齡30年以上。（記者徐義平攝）老屋布滿全國，每1.69宅就有1宅屋齡30年以上。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕老屋布滿全國，每1.69宅就有1宅屋齡30年以上。根據內政部不動產資訊平台最新發布，第二季全國房屋稅籍住宅類數量超過940萬宅，其中超過554萬宅是屋齡30年以上老屋，占比近59%，而且對比第一季，30年以上老屋單季增加近40萬宅，單季增加將近4個百分點。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，老屋占比高主因是重建整合難度高，多數民眾認為「舊換新的實坪小且公設偏高」、「新房子稅負重」，導致重建效率牛步，無法有效降低老屋比率。觀察各縣市房市概況，老屋占比較低的縣市，其新興重劃區多、推案量大，新建物比率較高。新北市老屋數量近百萬宅，肇因於住宅存量最多，而台北市新重劃區少之又少，老屋比率為六都之冠並不意外。

進一步觀察六都30年以上老屋最新統計數字，第二季新北市近95萬宅、單季增加7.5萬宅老屋，房產業者指出，若以此增加趨勢來看，推估新北市今年年底便有很大機率突破100萬宅老屋。

台北市、台中市以及高雄市等三都，第二季老屋數量均超過60萬宅，以高雄市最多、逾69萬宅，而台南市、桃園市則不到50萬宅，又以桃園市最少、逾42萬宅。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，重劃區多的地方，才有條件增加大量新屋供給，同時又得市場資金買單，不過全台灣900多萬住宅每年都會多一歲，再加上許多大量都是早年公寓產品，因此老屋數量越來越多，尤其缺乏重劃區的台北市又特別明顯。

至於第二季六都30年以上老屋占比，以台北市最高、近74%，相當於每1.35宅就有1宅是30年以上的老屋，南二都老屋占比均超過6成，六都中僅有桃園市老屋占比還不到5成、近45%。

北市人老屋也老 老屋占比近74%

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，屋齡超過30年的老屋缺乏耐震設計，且經過多次強震、鄰房施工或增改建，多半有結構受損的隱憂，衍生的就是各類管線的位移、破損，以及漏水的大小問題，然後還有電梯、消防逃生的設計及設備限制，尤其人口老化的問題，更凸顯居住空間需要改善的需求。而其中台北市缺乏大面積重劃區作為購屋替代、人口疏散的選擇，也進一步遲延老屋重建的進度，因此占比最高。

