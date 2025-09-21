晴時多雲

住宅老化加速》老屋增加快過新屋 屋齡5年內占比不到7％

2025/09/21 07:00

2025年第二季5年內新屋數量達62萬餘宅。（記者徐義平攝）2025年第二季5年內新屋數量達62萬餘宅。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕即便史上最大交屋潮到來，但全國新屋占比仍相當低，第二季全國屋齡1年內新屋不到15萬宅、占比不到1.6%，即便加上屋齡5年內住宅，總共不過62萬餘宅，占全國比重也不到7%，也就是每14.28宅才有1戶5年內新屋。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，全國新屋供給相對有限，不過在疫情後的通膨推動預售屋大量盛行，未來也進入大量交屋期，尤其北市以外供給量大，有許多換屋、成家的需求，加上房價相對北部合宜，但反觀台北是要住新屋則要面臨市場供給少，二來要負擔的房價則甚高。

進一步觀察過2021年第二季至2025年第二季、同期5年內新屋統計數據，2021年第二季全國新屋不到50萬宅、約49.44萬宅，不過，2022年第二季至2024年第二季同期，5年內新屋則全數超過50萬宅，2025年第二季更直接突破60萬宅、達62萬餘宅，顯示大量的交屋潮正在灌入。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，從2024年至今年，房市進入交屋潮高峰，按理說新屋比率應會明顯升高，可新屋比率卻仍偏低，主因是老屋數量增加速度也很快。1989年，台灣省實施容積率，從1990至2000年爆發搶建與史上最大規模的新屋完工潮。而當年完工的建物，至今屋齡陸續達到30年，以致於近年新屋占比難大幅提升。

今年前七個月全國辦理建物所有權第一次的有10.3萬棟，較過去5年平均7.3萬棟，整整多出3萬棟，高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，交屋潮確實是一個與市況有極大反差的落後指標，然而新增房屋供給對比940萬宅的母數，仍是九牛一毛，更何況這個現象往往不是新建物取代舊建物的拆除重建、新陳代謝，更多的是新興重劃區以造鎮方式拉高的結果。

後面隱藏的問題就是，公共投資無效率、市中心缺乏活化動能、公共設施服務水準普遍低落，尤其軌道建設與土地開發綁定之後，雖然增加購屋選擇、土地開發機會，但也加速新舊城區發展失衡、城鄉洗牌、環境破壞的現象。

