新北市長侯友宜：電價能緩漲、就盡量緩漲

新北市長侯友宜20日出席新北市「市長盃原住民族傳統射箭邀請賽」時，被問到對經濟部拍板民生電價調漲3.12％的看法，他表示，中央在整個能源政策其實要有一套完整的做法，最近夏天炎熱，看到備載容量經常都是到橘燈，令人非常擔憂台灣的用電危機，為降低對民眾影響，電價能緩漲就緩漲。

侯友宜表示，所以中央要好好去思考一下台灣的能源政策怎麼做，多數民眾支持核電，再生能源一直補不上來，用煤發電對身體健康也不好，所以重新思考整個能源政策配置才是根本解決問題的方式。

他表示，能源問題中央一直都沒有很清楚的告訴民眾，用電量又這麼大，大家很擔憂時又來調整電費，調整電費其實造成最大的衝擊就是民生，尤其只要電費一漲，民生物價一定會跟著漲，那影響的是庶民、所有辛苦的百姓。

侯友宜說，所以他很希望在電費調漲過程中，要考慮市民朋友及小商店，因為對他們影響太大，所以他還是期待電費能緩漲、就盡量緩漲，既然漲了，就必須要考慮對商家和人民生計的衝擊如何做好因應，更重要的大方向能源政策快速調整，讓電價能夠穩定，而且讓產業能夠不斷地往前走。

