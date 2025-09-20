晴時多雲

50歲男提早退休「忽略一事」如今洗盤子洗到懷疑人生

2025/09/20 13:31

若缺乏規劃就提早退休，恐面臨意料之外的狀況。洗碗示意圖。（法新社）若缺乏規劃就提早退休，恐面臨意料之外的狀況。洗碗示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人嚮往財務自由，這樣就能早點退休，但日本一名50多歲的M先生，原本打算過上悠閒自在的FIRE（Financial Independence, Retire Early，財務自由、提早退休）生活，但卻在短短3個月內因「無業身分」遭遇多項意料之外的狀況，最終只好去餐飲店打工洗盤子。

日本媒體《マネーポスト》報導，M先生原本在大型報社當記者，近30年來，他以新聞記者身分往返國內外撰寫報導，但因種種考量，決定在正式退休之前，提前先離職。

M先生認為報社前景不佳，加上報社給出的早退條件實在太好了，於是決定把握機會。覺得現在儲蓄也還算可以，再過10年就能領退休年金，才會決定提前離開職場。

單身的M先生早已把公寓貸款繳清，自小喜歡大海的他，於是打算把房子賣掉，搬到海邊生活。M先生說：「我在退休時將自己的公寓掛售，2個月內就找到買家，交屋日也已確定。當我準備搬家時，房仲突然聯絡我。他們負責我房子的買賣與新居尋找，但當時房仲慌張地問：『M先生現在無工作嗎？』、『這樣租房會有困難』。原來他們以為我轉職了。」

M先生雖然提出「可一次付清房租」、「可提供銀行存款證明」等方案，但原先預訂的租屋物件，卻因無業身分無法通過審查。但偏偏該物件正是他非常中意的房子。於是房仲提出意外建議：要M先生先去找個工作，就算是打工也可以。

M先生在找到工作後報告房仲，審查竟然順利通過。雖然他完全不懂這審查的意義，但至少順利搬家了。

住處問題解決後，原本M先生應該開始享受悠閒海邊生活，但他仍在餐廳打工。

M先生稱，他原本打算在入住後馬上辭去打工，但他想到自己當記者時，曾批評年輕人工作做不久就離職，覺得現在立刻辭職不太厚道，因此選擇繼續待著。

M先生對提前退休沒有後悔，但在餐廳洗盤子時，偶爾會心想：「我到底在做什麼呢？」

