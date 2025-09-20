一文看懂TikTok協議3重點 關鍵美國國會得批准

美國總統川普（右）、中國國家主席習近平（左）。（法新社檔案照）

〔記者高嘉和/綜合報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平於台灣時間19日晚上8點電話會談，這是兩人今年以來的第3次通話，川普在會談後發文，「感謝TikTok（協議）的批准」。根據美中近期談判中達成的TikTok「基本框架協議」，這項協議目的是讓TikTok能夠繼續在美國營運，同時解決美方對國家安全的擔憂，具體細節仍在確認中，主要包括所有權移轉、數據安全與演算法等三大重點，但最終仍需美國國會批准，因國會此前通過的法律要求字節跳動必須出售其在美業務。

所有權轉移：TikTok在美國的業務將由甲骨文（Oracle）等美國公司組成，並獲得超過80%股權，以確保美方在董事會中擁有主導權。

數據安全：美國用戶的數據將由美國公司（傳是甲骨文）負責儲存與管理，而不是由TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）控制，這項安排是為了徹底解決美國政府對數據外洩的擔憂。

演算法爭議：協議中的關鍵爭議點在於TikTok的推薦演算法。中國將演算法視為敏感技術，不願完全轉讓其核心控制權，而這正是TikTok吸引用戶的關鍵，美中雙方還在協商，尋求一個既能讓TikTok在美國繼續運營，又能同時確保演算法不被中國政府利用的解決方案。

這項協議的達成被視為美中關係的一大進展，顯示雙方願意透過談判來解決分歧。但該協議最終仍需美國國會的批准，因為國會此前通過的法律要求字節跳動必須出售其在美業務；而中國方面也重申，任何協議都必須符合中國法律，並且尊重企業意願。

