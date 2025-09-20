晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

一文看懂TikTok協議3重點 關鍵美國國會得批准

2025/09/20 10:53

美國總統川普（右）、中國國家主席習近平（左）。（法新社檔案照）美國總統川普（右）、中國國家主席習近平（左）。（法新社檔案照）

〔記者高嘉和/綜合報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平於台灣時間19日晚上8點電話會談，這是兩人今年以來的第3次通話，川普在會談後發文，「感謝TikTok（協議）的批准」。根據美中近期談判中達成的TikTok「基本框架協議」，這項協議目的是讓TikTok能夠繼續在美國營運，同時解決美方對國家安全的擔憂，具體細節仍在確認中，主要包括所有權移轉、數據安全與演算法等三大重點，但最終仍需美國國會批准，因國會此前通過的法律要求字節跳動必須出售其在美業務。

所有權轉移：TikTok在美國的業務將由甲骨文（Oracle）等美國公司組成，並獲得超過80%股權，以確保美方在董事會中擁有主導權。

數據安全：美國用戶的數據將由美國公司（傳是甲骨文）負責儲存與管理，而不是由TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）控制，這項安排是為了徹底解決美國政府對數據外洩的擔憂。

演算法爭議：協議中的關鍵爭議點在於TikTok的推薦演算法。中國將演算法視為敏感技術，不願完全轉讓其核心控制權，而這正是TikTok吸引用戶的關鍵，美中雙方還在協商，尋求一個既能讓TikTok在美國繼續運營，又能同時確保演算法不被中國政府利用的解決方案。

這項協議的達成被視為美中關係的一大進展，顯示雙方願意透過談判來解決分歧。但該協議最終仍需美國國會的批准，因為國會此前通過的法律要求字節跳動必須出售其在美業務；而中國方面也重申，任何協議都必須符合中國法律，並且尊重企業意願。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財