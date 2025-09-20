鞏固北美市場 螺絲公會與美扣件通路龍頭BBI簽MOU

BBI 是全球領先的扣件分銷商，擁有近300萬平方英尺的倉儲空間。（經發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄是全台最大扣件聚落，今年上半年全台扣件出口逾21億美元，北美與歐洲是出口前2大市場，合計占比約8成；為協助扣件業者鞏固北美市場，高市府率螺絲公會赴美，與美國扣件通路龍頭的美國大國鋼（BBI）簽署MOU，爭取為會員業者開闢「優先供應商名單」通道。

高市經發局攜手經濟部國貿署及台灣螺絲公會、高雄扣件業者，赴美國拉斯維加斯參加北美最大的螺絲扣件展「2025螺絲暨機械設備展（IFE）」，並拜會美國扣件經銷商協會（NFDA）、北美前三大扣件經銷商等，建立合作關係。

台灣螺絲公會理事長蔡永裕（前排左），與BBI公司董事長Jun Xu（前排右）簽署MOU，由高市經發局長廖泰翔（後排左）、經濟部洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組長劉倫正（後排右）見證。（經發局提供）

北美指標性扣件分銷商LSG集團執行長 Mike Spencer 表示，台灣廠商在特殊或客製化產品方面，較中國或東南亞國家產品更具競爭力，目前該集團向台灣採購約4成標準品，並已計畫將台灣廠商納入其穩定採購體系；公司也不會將關稅成本全數轉嫁給客戶，並預估受惠於美國政府的「美國製造」政策，市場最快在今年底至明年第一季將會好轉。

經發局長廖泰翔並會同台灣螺絲公會理事長蔡永裕，與美國扣件通路龍頭的美國大國鋼（BBI）董事長Jun Xu簽署合作備忘錄（MOU）。蔡永裕表示，美國扣件通路市場高度集中，由BBI與LSG集團兩大公司主導，兩者合計市占率高達7成，此次MOU的簽署內容，包含深化關鍵通路合作、技術規格與品質認證對接、建立高雄區域型出口示範點等3大面向。

蔡永裕強調，螺絲公會將爭取為會員業者開闢「優先供應商名單」通道，協助產品進入BBI通路體系，提升實單成交與長期合作可能性。高雄廠商也可望在BBI系統內，建立首批區域型供應示範案例，成為未來其他扣件業者參考的模式。

經發局長廖泰翔強調，面對來自中國、東南亞、印度、土耳其甚至埃及等國家的激烈價格競爭 ，市府將持續協助在地螺絲扣件業者升級轉型，朝向航太扣件、帷幕牆及精密醫療零件等高附加價值產品發展。

