資金主要來自中國母公司！戀愛手遊代理商「翡莉絲」遭北檢起訴

〔財經頻道／綜合報導〕以製作戀愛換裝遊戲聞名的中國蘇州疊紙公司，在台灣成立的「翡莉絲網路科技有限公司」因未取得我國主管機關許可，遭檢調偵辦。台北地檢署經調查後認定，翡莉絲公司及其負責人辜姓女子涉違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，在12日依法提起公訴。

蘇州疊紙公司於2021年在台灣成立翡莉絲公司，《奇蹟暖暖》與《戀與製作人》等遊戲原本由台灣代理商「網石棒辣椒」代理，2024年結束代理後，由翡莉絲接手。因翡莉絲資金主要來自中國母公司，觸犯相關法令，遭檢方偵辦起訴。

蘇州疊紙公司成立於2013年，總部位於江蘇省蘇州市工業園區，是一家專注於女性向手遊研發與運營的網路文化企業。公司以旗下的「暖暖系列」換裝手遊聞名，旗下作品包括《暖暖的換裝物語》、《奇蹟暖暖》、《閃耀暖暖》及《戀與製作人》等，擁有龐大玩家群，全球累計用戶超過6000萬。

