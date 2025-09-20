省到爆！24歲美國女孩愛上日本鄉下生活 曝真實開銷

24歲的美國女子史密斯（Lexi Smith）搬到日本千葉縣教英文，她向美國媒體表示，在這邊找到了工作和生活平衡。千葉縣鄉下示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕24歲的美國女子史密斯（Lexi Smith）過去曾在亞特蘭大擔任老師，但她不喜歡學校體制以及過低的薪資，因此決定取得 TEFL（對外英語教學）證照到國外教英文，體驗更多不同文化，遠赴日本當補習班老師，如今住在千葉縣的史密斯，月薪雖然大約只有25萬日圓（約5.2萬元新台幣），但她表示，這讓她找到了工作與生活之間的平衡。

美國媒體《CNBC Make It》報導，史密斯在美國拿到 TEFL 證照後，先在美國短暫教授英文，同時藉由相關機構協助她媒合潛在雇主，最後史密斯成功獲得千葉縣一家英文補習班的聘用，該校主打英語會話，於是在今年3月，她正式搬到日本展開新生活。

史密斯說：「我對日本的興趣一開始和許多人一樣，來自動畫；再加上我是個吃貨，能吃到拉麵、壽司這些美食，我一定要去試試，」、「而且日本的文化真的非常尊重他人。老師在這裡受到高度尊敬，整體上人與人之間都非常友善。」

史密斯表示，住在千葉縣的鄉下跟東京完全不同。這裡生活成本低很多，文化更注重禮貌，放眼望去都是稻田。

史密斯的老闆在她到日本之前，就幫忙找到住所。她住在一間一房一衛帶陽台的小套房，月租僅 3.5 萬日圓（約7280元新台幣），走路就可以抵達補習班。史密斯的合約還包含房東收取的「禮金」（Reikin），這由老闆支付，禮金是租房時一次性、不可退還的費用。史密斯不用繳美國常見的押金，史密斯的老闆還負擔她的火災險，並幫她買了一輛車，車款每月僅需支付約 100 美元（約3048元新台幣）。

史密斯每天約從下午3點上課到晚上8點，一天教授5至7堂課，學生年齡從3歲到73歲不等。每堂課30到40分鐘，採一對一或一對二教學。根據《CNBC Make It》查閱的文件，史密斯月薪約25萬日圓。

史密斯說：「我很喜歡在日本的工作與生活平衡，我在課堂上有完全的自主權，工作環境壓力不大。」、「在美國教書時，我每天要待在學校10到12小時，工作非常辛苦，還得做兼職才能維持生計。現在在日本，只靠全職教英文就能過得去。」

史密斯在日本每個月的水、瓦斯、電費、健保和食物等其他支出，零零總總加起來，換算每個月僅約376美元（約1.14萬元新台幣）。

儘管很享受在日本的時光，史密斯已決定在一年合約結束後返回亞特蘭大。史密斯還沒有確定回到美國後的下一步，她說：「我內心有一部分很想在日本多待一點時間，但世界還有太多地方值得去看。就算我很愛日本，也迫不及待想擴展視野看看其他國家。」、「我不確定未來會怎麼走，但我很期待迎接任何新的方向。」

