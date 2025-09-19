台中國際會展中心試營運 10/21-10/23舉行「國際五金展」

台中國際會展中心十月試營運首場展覽如期舉行。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中國際會展中心預計年底正式開幕營運，並且預計十月份展開試營運首展，但營運單位外貿協會表示可能趕不及，外界都以為取消，但近來台灣面對美國關稅嚴峻的壓力，國際展覽是協助廠商相當重要一環，市府及廠商積極跟外貿協會協調，在眾人努力下，試營運首展「起死回生」，如期在10月21日至23日舉行「國際五金展」，第二展「台中工具機展」則是在11月26日至29日舉行。

台中國際會展中心年底正式營運。（記者蘇金鳳攝）

台中會展中心年底正式營運，市府原規劃10月進行試營運首展，但外貿協會正在進行內部的裝潢，擔心會來不及，認為可能無法進行首展；然而台灣面對美國關稅的壓力，傳統產業需要政府的協助，在經過市府及業者大力奔走，試營運首展確定在10月展開。

請繼續往下閱讀...

台中國際會展中心十月試營運首場展覽如期舉行（記者蘇金鳳攝）

經發局長張峯源今天在市議會交通地政委員會審查去年經發局申請區段徵收作業基金決算時表示，台中國際會展中心將在今年10月至11月進行二場營運測試。

經發局表示，試營運首場如期在10月21日至23日舉行「國際五金展」，共有400家參展，有800攤位，第二展「台中工具機展」則是在11月26日至29日舉行，共有250家參展，600個攤位展示；台中國際會展中心將在年底正式營運，這兩場都是營運的壓力測試。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法