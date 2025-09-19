宜進處分廣達1496張 每張賺9532元

晴時多雲

2025/09/19 19:07

紡織廠宜進表示，公司與旗下與子億東企業陸續處分廣達，處分利益約1426萬元，平均每張賺9532元。（圖取自宜進官網）紡織廠宜進表示，公司與旗下與子億東企業陸續處分廣達，處分利益約1426萬元，平均每張賺9532元。（圖取自宜進官網）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織廠宜進（1457）今天表示，公司與旗下與子億東企業在5月6日至9月19日間，陸續處分廣達電腦（2382）普通股，合計賣出1496張，交易總金額約4.05億元，平均價格落在270至271元間，帳列處分利益約1426萬元，平均每張賺9532元，此次賣股主要是為了提高資金運用效益。

依照宜進數據，包含本次處分廣達普通股在內，公司有價證券投資占總資產比重9.97%，占股東權益比重18.21%，顯示投資部位在公司財務結構中具一定比重。此次資金調度，有助於後續營運靈活性。

營運面上，宜進主要透過子公司宏洲纖維與光明絲織廠生產並銷售聚酯絲、聚酯粒與加工絲，母公司則以高毛利工業用織帶及穩定租金收入為主要來源。2025年預估銷售聚酯原絲3.78萬噸（含自用1.27萬噸）、聚酯粒2.16萬噸及加工絲1.62萬噸，並委外工業用織帶約5700萬米。

公司指出，全球通膨、升息及地緣政治衝突，使化纖產品價格與匯率波動加劇，傳統長單轉為短急單，產業經營挑戰升高。宜進將透過上下游整合，從聚合、抽絲、假撚到織布，形成一貫作業化纖廠，縮短市場應變時程並降低庫存風險。中長期將持續開發差異化與環保型 Dope Dye 原抽色紗，搶攻戶外紡織品、運動用品及汽車內裝市場，以特殊化、客製化、國際化策略，提高競爭力與毛利水準。

