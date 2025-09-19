晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

倫飛強化軍工與高毛利應用 新無人機地面控制站搶市

2025/09/19 17:54

工業電腦廠倫飛持續切入無人系統領域，結合強固平板與模組化控制技術，強化拓展旗下品牌Durabook產品線。（倫飛提供）工業電腦廠倫飛持續切入無人系統領域，結合強固平板與模組化控制技術，強化拓展旗下品牌Durabook產品線。（倫飛提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠倫飛（2364）持續切入無人系統領域，結合強固平板與模組化控制技術，強化拓展旗下品牌Durabook產品線，為鎖定軍工利基型市場，進一步擴大公司高毛利產品結構，Durabook正式向市場釋出首款自研無人機（UAV）地面控制站GC-R8。

倫飛指出，GC-R8以自有品牌強固平板為主要核心，搭載第12代英特爾處理器與高亮度顯示器，可在陽光直射下清晰操作，並支援手套、夜視或隱蔽模式。符合MIL-STD-810H與IP66等級認證，透過模組化設計，提供多達36組可自訂輸入、輸出通道，能安裝搖桿、方向鍵、撥桿、滾輪等控制元件，靈活應用於不同場景。

倫飛強調，GC-R8可廣泛支援軍事偵察與監控、基礎設施檢測、物流與能源監測、建築與農業自動化、地圖測繪，以及災難救援等多種領域。產品內建Wi-Fi、4G LTE、5G模組，並支援低軌衛星通訊與軍規M12連接器，涵蓋600MHz至7125GHz的無線頻段，確保在各種環境下均能維持穩定通訊與資料傳輸。

倫飛近年積極避開低毛利的紅海市場，專注軍工規與強固型電腦等高附加價值領域，長期透過差異化設計與全方位解決方案（涵蓋設計、生產、銷售與售後服務），提升客戶依賴度，並力求建立長期合作關係。管理層看好此次Durabook跨足無人機地面控制站，不僅延伸既有產品線，也為品牌創造更多能見度。

在研發方面，倫飛預計2025年投入相當於營收8.26%的研發費用，開發新世代強固筆記型電腦、高速運算移動工作站、輕量化Windows平板等，並積極導入AI與雲端大數據平台，協助客戶進行產品管理與分析。透過持續創新與研發團隊人才培育，將持續強化品牌競爭力，並結合通路夥伴開拓新市場。

倫飛指出，GC-R8不僅代表倫飛在強固型行動運算產品的進一步突破，也具體展現公司「業務第一、品質為先、效率最要」的經營目標。隨著AI、無人系統與智慧應用需求快速成長，公司藉由強固型裝置與差異化解決方案，將有助於改善營收結構、提升毛利率，並進一步鞏固其在軍工與工業應用市場的地位。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財