倫飛強化軍工與高毛利應用 新無人機地面控制站搶市

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠倫飛（2364）持續切入無人系統領域，結合強固平板與模組化控制技術，強化拓展旗下品牌Durabook產品線，為鎖定軍工利基型市場，進一步擴大公司高毛利產品結構，Durabook正式向市場釋出首款自研無人機（UAV）地面控制站GC-R8。

倫飛指出，GC-R8以自有品牌強固平板為主要核心，搭載第12代英特爾處理器與高亮度顯示器，可在陽光直射下清晰操作，並支援手套、夜視或隱蔽模式。符合MIL-STD-810H與IP66等級認證，透過模組化設計，提供多達36組可自訂輸入、輸出通道，能安裝搖桿、方向鍵、撥桿、滾輪等控制元件，靈活應用於不同場景。

倫飛強調，GC-R8可廣泛支援軍事偵察與監控、基礎設施檢測、物流與能源監測、建築與農業自動化、地圖測繪，以及災難救援等多種領域。產品內建Wi-Fi、4G LTE、5G模組，並支援低軌衛星通訊與軍規M12連接器，涵蓋600MHz至7125GHz的無線頻段，確保在各種環境下均能維持穩定通訊與資料傳輸。

倫飛近年積極避開低毛利的紅海市場，專注軍工規與強固型電腦等高附加價值領域，長期透過差異化設計與全方位解決方案（涵蓋設計、生產、銷售與售後服務），提升客戶依賴度，並力求建立長期合作關係。管理層看好此次Durabook跨足無人機地面控制站，不僅延伸既有產品線，也為品牌創造更多能見度。

在研發方面，倫飛預計2025年投入相當於營收8.26%的研發費用，開發新世代強固筆記型電腦、高速運算移動工作站、輕量化Windows平板等，並積極導入AI與雲端大數據平台，協助客戶進行產品管理與分析。透過持續創新與研發團隊人才培育，將持續強化品牌競爭力，並結合通路夥伴開拓新市場。

倫飛指出，GC-R8不僅代表倫飛在強固型行動運算產品的進一步突破，也具體展現公司「業務第一、品質為先、效率最要」的經營目標。隨著AI、無人系統與智慧應用需求快速成長，公司藉由強固型裝置與差異化解決方案，將有助於改善營收結構、提升毛利率，並進一步鞏固其在軍工與工業應用市場的地位。

