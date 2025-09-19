晴時多雲

南科四期座落沙崙 黃偉哲：未來可擴增至近千公頃

2025/09/19 17:18

台南市長黃偉哲出席工研院機器人與無人機產業創新論壇時，宣布沙崙生態科學園區獲准的好消息。（記者吳俊鋒攝）台南市長黃偉哲出席工研院機器人與無人機產業創新論壇時，宣布沙崙生態科學園區獲准的好消息。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南沙崙生態科學園區籌設計畫已獲國發會審議通過，將成為南科四期園區，市長黃偉哲表示，初步敲定規模逾500公頃，後續可以再追加，擴增至近千公頃，創造龐大就業與產值，發展願景值得期待。

黃偉哲今天到台南沙崙綠能科技示範場域參加由工研院主辦的「SOUTH NEXT機器人與無人機產業創新論壇」時宣佈南科四期定案的好消息，強調大家參觀成果發表之後，一走出去即可看到已經在積極籌設的園區，預計1、2年內就能完成準備。

南科四期沙崙生態科學園區籌設計畫已獲國發會審議通過。（南市經發局提供）南科四期沙崙生態科學園區籌設計畫已獲國發會審議通過。（南市經發局提供）

黃偉哲說，已核准的南科四期沙崙生態科學園區面積超過500公頃，創造3.5萬個就業機會，年產值達2兆2437億元，未來可再追加400公頃，總計能發展到近千公頃，南台灣的科技發展，真的令人期待。

黃偉哲指出，台南不僅將是全國最重要的晶圓製造與先進封裝基地，沙崙科學城也會轉型為AI與機器人的研發重鎮，並與工研院六甲院區、柳營科技園區三期等，形成研發、應用到試量產的完整生態系。

黃偉哲認為，台南具備先進製程、封裝、零組件等完整產業條件，是最有機會實現完全國產機器人與無人機的城市，他希望產官研攜手合作，共同推動人工智慧發展。

