晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

10月電價平均調幅調整0.71％ 影響逾1400萬戶

-0001/11/30 00:00

10月電價平均調幅調整0.71%，影響逾1400萬戶。（資料照）10月電價平均調幅調整0.71%，影響逾1400萬戶。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價費率審議會今（19日）召開，拍板10月電價，此次電價審議會決議，平均電價調整0.71%。此次主要針對民生電價微調，每段調漲0.1元到0.4元不等，其中四口之家，每月700度以下，月增電費70元。

至於產業，在先前連四漲後將凍漲，不做調整，民生、小商家調整後，估計仍是超過1400萬戶受影響，可望挹注台電超過60億元。

經濟部說明，民生電價部分，大多採用累進電價，前三段級距電價長期低於供電成本，為反映成本及節約用電，決議微調各級距單價，住宅700度以下每度調漲0.1元、701至1000度每度調漲0.2元、1001度以上每度調漲0.4元；小商家700度以下每度調漲0.1元、701度以上不調整，以減少物價波動。

經濟部說明，本次調整民生用電，主要因為民生電價長期偏離成本，例如目前住宅平均電價2.77元/度，遠低於台電今年1到7月平均售電成本每度3.80元，必須適度反映，但以最小的調幅避免影響過大。本次電價調整後，一般四口之家用電約700度，每度調整0.1元，平均每月電費最多增加70元，而小商店每月電費最多只增加70元。

另搭配配套措施，農漁、學校（幼兒園至大學）、社福團體及使用維生輔具的身障家庭，電價不調整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財