10月電價平均調幅調整0.71％ 影響逾1400萬戶

〔記者林菁樺／台北報導〕電價費率審議會今（19日）召開，拍板10月電價，此次電價審議會決議，平均電價調整0.71%。此次主要針對民生電價微調，每段調漲0.1元到0.4元不等，其中四口之家，每月700度以下，月增電費70元。

至於產業，在先前連四漲後將凍漲，不做調整，民生、小商家調整後，估計仍是超過1400萬戶受影響，可望挹注台電超過60億元。

經濟部說明，民生電價部分，大多採用累進電價，前三段級距電價長期低於供電成本，為反映成本及節約用電，決議微調各級距單價，住宅700度以下每度調漲0.1元、701至1000度每度調漲0.2元、1001度以上每度調漲0.4元；小商家700度以下每度調漲0.1元、701度以上不調整，以減少物價波動。

經濟部說明，本次調整民生用電，主要因為民生電價長期偏離成本，例如目前住宅平均電價2.77元/度，遠低於台電今年1到7月平均售電成本每度3.80元，必須適度反映，但以最小的調幅避免影響過大。本次電價調整後，一般四口之家用電約700度，每度調整0.1元，平均每月電費最多增加70元，而小商店每月電費最多只增加70元。

另搭配配套措施，農漁、學校（幼兒園至大學）、社福團體及使用維生輔具的身障家庭，電價不調整。

