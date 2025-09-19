ICAA攜手進出口公會 簽署MOU推動雙軸合作

智慧產業電腦物聯網協會今天在會員大會上，正式與台北市進出口商業同業公會簽署合作備忘錄。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）今天在會員大會上，正式與台北市進出口商業同業公會簽署合作備忘錄（MOU），將結合智慧物聯網（AIoT）、邊緣運算、智慧製造與國際貿易平台，打造「技術＋市場」雙軸驅動策略，加速台灣產業數位轉型並鏈結全球市場，目標為會員企業開啟更多創新應用與海外商機。

ICAA理事長呂谷清表示，此次合作不僅是第三屆第二次會員大會的重要里程碑，也是跨界整合的具體展現。與進出口公會結盟，將有助於會員企業拓展國際市場。呂提到，台灣上月出口規模已超越韓國，未來兩國應是合作的夥伴而非競爭對手，期待會員企業能透過進出口公會的平台，把台灣的產品、技術與行銷能量傳播到全球，「讓全世界都知道台灣越來越強」。

根據合作備忘錄，雙方未來將讓會員之間的資源互通，可跨平台參與彼此活動，創造異業合作與策略聯盟機會。同時共同拓展國際市場，整合智慧物聯網技術供應鏈與國際貿易平台，攜手參與國際展會與跨境交流。此外，也將聯合舉辦智慧論壇，聚焦 AI、邊緣運算、數位製造等主題，也要建立長期合作機制，成立常態聯絡窗口，推動深度合作。

呂谷清同時身兼進出口公會 AI+Robotics 組召集人，被視為本次合作的關鍵推手。他認為，智慧產業與出口產業的結合，不再只是口號，而是台灣產業升級的關鍵動能。ICAA長期專注於智慧電腦、物聯網、AI 與邊緣運算，而進出口公會則具備完整的國際通路與貿易經驗，雙方合作將使「技術走進市場，市場需求回饋創新」。

