無敵車用拉動營收結構優化 AI三軌並進鎖定智慧應用

英業達旗下子公司無敵今日出席證交所法說會。（證交所提供）英業達旗下子公司無敵今日出席證交所法說會。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）旗下子公司無敵（8201）今日出席證交所法說會，管理層指出，公司將持續以車用電子與AI系統整合為雙成長軸，並透過專案落地與高毛利產品組合，改善營運體質，降低外部環境不確定性的衝擊。2025上下半年營收落在4：6至5：5間波動，預期第三季、第四季市場環境將較前兩季更加穩定。

無敵指出，2025上半年兩大事業主軸分別為智慧裝置與企業服務（SI），其中智慧裝置營收比重提升，主要受惠於過去布局的車用專案在今年逐步落地，帶動出貨增加，營收貢獻顯著成長；相對之下，日本幼教學習機代工受到日圓貶值影響，訂單逐步淡出，營收比重下降。公司整體低毛利代工業務的比重已降至10%以內，將資源集中在毛利較高的車用與自有品牌產品，有助於改善長期獲利結構，使公司免於紅海價格戰的侵蝕。

在產品策略上，無敵同步耕耘售後維修的非原廠零件（AM）市場與交車中心（PDI）兩大戰場。現階段聚焦攝影鏡頭、倒車顯影、無線射頻識別（RFID）等核心產品，並擴展至控制器、無鑰匙進入系統等新品，強化車規市場競爭力。未來隨著高畫素（300萬至500萬）車載鏡頭導入量產，公司也規劃升級測試與品保設備，以滿足車廠需求，進一步擴大市佔。

在AI佈局方面，無敵採「硬體整合＋平台＋應用」三軌並行。硬體端承接AI/GPU伺服器建置、網通與機房等基礎工程；平台端協助客戶建立AI模型、進行訓練與調校；應用端則鎖定智慧健康、智慧交通與智慧製造三大領域，透過專案落地轉化為營收。針對外界關注的與美超微（Supermicro）合作，管理層以「審慎樂觀」形容，強調AI產業雖熱，但唯有應用變現才能創造實質貢獻，公司將持續尋找可規模化的專案與切入點。

外部環境方面，無敵提到，匯率與關稅對營運影響逐漸鈍化。營收幣別結構以新台幣約7成、美元約3成為主，近期匯率波動趨穩，下半年匯損壓力可望緩和。無敵將延續「提升高毛利占比、降低低毛利代工」的策略方向，藉由車用新品拓展、AI專案落地與品質體系強化，持續優化產品組合，逐步改善營運體質。管理層強調，無敵的目標不只是營收規模擴張，更在於以差異化與專案交付，打造長期可持續的競爭優勢。

