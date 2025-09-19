晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美國線運價重挫 市場人士：縮艙仍挽不回悲慘運價

2025/09/19 15:41

運價連三黑，美國線重挫。（陽明提供）運價連三黑，美國線重挫。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數 （SCFI）下跌199.9 點到1198.21 點，跌幅 14.29%，連3黑。四大主要航線中，美西、美東線雙雙重挫，跌幅逾22%，而歐洲線仍是續挫。

市場人士指出，東南亞市場貨量不差，但已接近9月中旬，再加上十一長假，中國內地的工廠都選擇觀望不出，因中國市場貨量不夠多，無法裝滿艙位，運價持續下探。歐洲市場目前也是同樣狀況，造成價格下滑。

市場人士感嘆，美國線8月縮艙約快20%，還是無法挽救這悲慘的運價。

根據最新運價顯示，遠東到歐洲每 TEU（ 20 呎櫃） 下跌 102 美元至 1052 美元，跌幅 8.83%；遠東到地中海每 TEU 下跌100 美元至1638 美元，跌幅 5.75%。遠東到美西每 FEU（40 呎櫃） 為 1636 美元，重挫734 美元，跌幅30.97%；遠東到美東每FEU下跌 750美元到2557美元，跌幅22.67%。

遠東到東南亞每TEU為422美元，較上週上漲2美元，漲幅0.47%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財