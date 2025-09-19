美國線運價重挫 市場人士：縮艙仍挽不回悲慘運價

運價連三黑，美國線重挫。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數 （SCFI）下跌199.9 點到1198.21 點，跌幅 14.29%，連3黑。四大主要航線中，美西、美東線雙雙重挫，跌幅逾22%，而歐洲線仍是續挫。

市場人士指出，東南亞市場貨量不差，但已接近9月中旬，再加上十一長假，中國內地的工廠都選擇觀望不出，因中國市場貨量不夠多，無法裝滿艙位，運價持續下探。歐洲市場目前也是同樣狀況，造成價格下滑。

市場人士感嘆，美國線8月縮艙約快20%，還是無法挽救這悲慘的運價。

根據最新運價顯示，遠東到歐洲每 TEU（ 20 呎櫃） 下跌 102 美元至 1052 美元，跌幅 8.83%；遠東到地中海每 TEU 下跌100 美元至1638 美元，跌幅 5.75%。遠東到美西每 FEU（40 呎櫃） 為 1636 美元，重挫734 美元，跌幅30.97%；遠東到美東每FEU下跌 750美元到2557美元，跌幅22.67%。

遠東到東南亞每TEU為422美元，較上週上漲2美元，漲幅0.47%。

