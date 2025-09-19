晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

鎖定非本科背景職場新鮮人！陽明交大攜手業界培育AI人才

2025/09/19 15:40

陽明交大攜手產業培訓非AI背景人才。圖為理工類課程上課情境照。（陽明交大提供）陽明交大攜手產業培訓非AI背景人才。圖為理工類課程上課情境照。（陽明交大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕AI浪潮你還是趕得上！陽明交大攜手台灣微軟與群聯電子，針對畢業4年內的社會新鮮人，開設AI培訓課程，學生只要修畢320小時的專業培訓，以及300小時的實作專案後，可進入群聯電子進行4個月的實習，最後還可免費參與微軟AI-900國際認證以及群聯系統架構師認證。

在全球AI競爭加速的背景下，政府積極推動AI人才培育。在經濟部「AI新秀計畫」的支持下，陽明交大結合台灣微軟的雲端能量與群聯電子的地端技術一起開設課程，回應台灣產業對AI即戰力人才的迫切需求。

陽明交大人工智慧專責辦公室主任曾建超表示，盼藉此讓沒有任何AI背景的新鮮人能夠系統性理解AI從基礎到應用的完整脈絡，並落實到真實企業案例。

陽明交大校長林奇宏強調，這不只是教育專案，更是國家AI戰略的一環，期盼藉由跨界合作，讓青年學子能快速成長為支撐台灣AI產業的新力量。

台灣微軟總經理卞志祥指出，透過AI-900認證，學生將直接對接國際標準，縮短產學落差。群聯電子執行長潘健成則表示，此次將獨家專利邊緣AI方案 aiDAPTIV+ 導入校園，讓學生能在真實環境中實作AI系統，是教育與產業「雙贏」的重要里程碑。

陽明交大近年積極推廣開放式環型大學理念，提倡大學成為終身學習的夥伴。包含開放給非理工背景人士的電子與光子學士後專班，以及這次的AI人才培訓計畫，目的都是期望推廣終身學習的概念，也豐富國家的人才庫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財