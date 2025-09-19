電價審議委員許舒博：過去漲產業 可接受民生微調1％

商總理事長許舒博表示，理想的電價漲幅要降至1%左右，以減輕中小商家、家庭負擔，也避免物價上漲。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會今（19日）下午2點登場，商總理事長許舒博於會前表示，對於民生電價「可以接受微幅調整」，但不宜過高。他指出，目前方案可能調漲3%內，他會中將聽取相關報告，理想的漲幅要降至1%左右，以減輕中小商家、家庭負擔，也避免物價連動上漲。

電價審議會今下午揭曉10月電價，目前平均漲幅落在3%內，但涉及到超過1400萬用戶。電價審議會委員之一的許舒博表示，過去幾次電價調整都以產業電價為主，小商店及一般家庭並未調整，此次原本也希望繼續凍漲，但若考量真的要調整，建議僅做微幅調整，也是有助工商界與民生用戶之間取得平衡，他說，「當然微幅調OK，但調太高也不好」，理想漲幅想爭取到1%。

請繼續往下閱讀...

許舒博強調，台電因配合政策而產生虧損，應由政府撥補，不能轉嫁至產業界或民生電價。對台電財務受惠今年因國際原物料價格下跌，往正向發展，和營運無關，希望政府和立法院正視台電的財務、給予撥補，避免負擔落到民眾和企業身上。

許舒博也提醒，基本工資即將於下周五（26日）登場，目前來看也是「勢在必調」，他說，若電價也同時上漲，對企業與店家將形成「雙重壓力」，政府應提供配套措施，特別針對受困產業或因關稅、匯率影響已停工的產業給予差別對待，避免「一刀切」雪上加霜。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法