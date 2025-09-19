老闆們注意！颱風天上班可搭小黃報公帳 勞動部新規即起實施

颱風天上班可搭小黃報公帳，勞動部新規即起實施。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕近日又有3颱共生，其中「樺加沙」直逼強颱，勞動部今（19）日修正《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，明定天災發生時，為保障勞工生命安全，勞工應以不出勤為原則，如果雇主仍要求勞工出勤，應提供勞工「通勤協助」，若勞工通勤困難需搭乘計程車，雇主應支付車資。上述規定即起生效。

勞動部表示，將與中央各部會合作，率先由國營事業與公立醫療院所等機構，落實雇主天災通勤協助義務，並逐步輔導公部門勞務委外廠商負起天災通勤協助義務，以保障派遣與承攬勞工安全。

請繼續往下閱讀...

針對颱風等天災發生時，特別是在縣市首長宣布停班停課後，勞工是否需出勤，一直是爭論的焦點。勞動部原已訂定《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，勞工在縣市首長宣布停班停課後，依要點規定可不出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得強迫勞工補工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

但實務上經常面對因業務性質需要，雇主要求勞工同意出勤的狀況，勞動部因此修正該要點，明確規定雇主應提供通勤協助，且要求雇主應事先在勞動契約、團體協約或工作規則中，明確讓勞工了解雇主提供了哪些通勤協助。

此次修訂工作要點為第 3、7、8 點條文，並增訂第6-1條文，自即日生效。勞動部解釋，天災發生時，雇主非必要不應要求勞工上班，但如有業務需要，經勞工同意上班時，過去曾發生勞工在颱風天上班途中，遭路樹壓傷，導致勞雇雙方為職災補償及賠償費用發生勞資爭議，凸顯雇主不應讓勞工自行面對上下班途中強風豪雨、路樹傾倒或大型掉落物等危及生命安全情況。

勞動部說，雇主為了營業需求而請勞工出勤時，雇主不應讓勞工自行面對上下班途中的風險，為降低職災發生，勞工為自身安全改搭計程車所需額外負擔的交通費用，應由雇主協助，不該勞工負擔。因此，勞動部修正要點，明確雇主有提供通勤協助義務，達到保障勞工通勤安全，降低雇主面臨勞工發生通勤職災的風險。

此次修訂，適用對象也涵蓋公務機關（構）、公私立學校、公用事業、郵電事業、交通事業及其他性質特殊的事業。勞動部也同步修訂《工作規則審核要點》與「工作規則參考手冊」，各地方主管機關於審核工作規則時，會要求事業單位納入通勤協助相關內容。

勞動部今（19）日修正《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，明定天災發生時，若雇主要求勞工出勤，應提供勞工「通勤協助」，若勞工通勤困難需搭乘計程車，雇主應支付車資。（勞動部提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法