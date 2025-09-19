加油族注意！下週油價估降0.1元或不調整

下週油價估不調整或降0.1元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意！國際油價上漲，中油公司啟動平穩措施吸收後，預估下週汽油、柴油可能降0.1元或是不調整。

國際油價因為烏克蘭攻擊俄國能源基礎設施而上漲。中油累算至9月18日的調價指標7D3B週均價為69.81美元，較上週上漲0.82美元；本週新臺幣兌美元匯率為30.125元，較上週升值0.235元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.6元，柴油調漲0.1元。但中油啟動平穩措施，下週汽油不調整或調降0.1元、柴油不調整或調降0.1元。

若按預估，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元或27.3元、95無鉛汽油每公升28.7元或28.8元、98無鉛汽油每公升30.7元或30.8元、超級柴油每公升26.2元或26.3元。最終實際調整金額，待週日中午12點以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

