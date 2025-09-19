晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

電費帳單65元變200元 民眾嚇喊：真的被「電到了」

2025/09/19 13:54

陳先生的閒置空屋電費從65元飆到200元。（民眾提供）陳先生的閒置空屋電費從65元飆到200元。（民眾提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕10月新電價尚待拍板，民眾已先收到「漲價後」帳單，閒置空屋電費從65元飆到200元，雖然台電解釋是系統預先設定、差額下期會扣抵，但突如其來的「3倍帳單」，仍讓人直呼「心理衝擊比金額還大」！

陳先生指出，閒置的老家平常幾乎無人使用，以往兩個月電費帳單僅約65元，但這回卻暴增到200元，計費期限7月8日至9月7日，漲幅超過兩倍，讓他誤以為台電算錯帳。經向客服詢問才知道，是因計費系統預先套用新電價，每月需負擔100元的「基本租費」概念，差額將於下期帳單扣抵。雖然最終不會多收，但「65元變200元」的落差仍讓他直呼很有感，「真的有被電到」！

陳先生表示，若就目前媒體報導台電揭露訊息，電費每月基本費100元，有150萬戶受影響，1年共收18億，扣掉既有收取部分，實際增加約12億元。他苦中作樂笑說：「每個人小小力量，算是為國家出一份力。」

電價審議會今召開，將拍板10月新電價。因台電撥補多次遭立法院擋下，且現行住商電價仍遠低於售電成本，考量累虧仍需處理，台電盼讓電價適度合理反映，現行民生單價每度2.77元，遠低於全年平均售電單價3.88元，盼社會支持，讓電價能合理反映成本。

陳先生的閒置空屋以往2個月份電費帳單65元左右。（民眾提供）陳先生的閒置空屋以往2個月份電費帳單65元左右。（民眾提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財