電費帳單65元變200元 民眾嚇喊：真的被「電到了」

陳先生的閒置空屋電費從65元飆到200元。（民眾提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕10月新電價尚待拍板，民眾已先收到「漲價後」帳單，閒置空屋電費從65元飆到200元，雖然台電解釋是系統預先設定、差額下期會扣抵，但突如其來的「3倍帳單」，仍讓人直呼「心理衝擊比金額還大」！

陳先生指出，閒置的老家平常幾乎無人使用，以往兩個月電費帳單僅約65元，但這回卻暴增到200元，計費期限7月8日至9月7日，漲幅超過兩倍，讓他誤以為台電算錯帳。經向客服詢問才知道，是因計費系統預先套用新電價，每月需負擔100元的「基本租費」概念，差額將於下期帳單扣抵。雖然最終不會多收，但「65元變200元」的落差仍讓他直呼很有感，「真的有被電到」！

請繼續往下閱讀...

陳先生表示，若就目前媒體報導台電揭露訊息，電費每月基本費100元，有150萬戶受影響，1年共收18億，扣掉既有收取部分，實際增加約12億元。他苦中作樂笑說：「每個人小小力量，算是為國家出一份力。」

電價審議會今召開，將拍板10月新電價。因台電撥補多次遭立法院擋下，且現行住商電價仍遠低於售電成本，考量累虧仍需處理，台電盼讓電價適度合理反映，現行民生單價每度2.77元，遠低於全年平均售電單價3.88元，盼社會支持，讓電價能合理反映成本。

陳先生的閒置空屋以往2個月份電費帳單65元左右。（民眾提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法