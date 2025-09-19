百萬元有找 MG G50 PLUS7人座廂式休旅車搶市

MG Taiwan 今天正式發表全新7人座乘用MPV（廂式休旅車）G50 PLUS，最低入手價98.5萬元，百萬元有找。（MG提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕MG Taiwan 今天正式發表全新7人座乘用MPV（廂式休旅車）G50 PLUS，最低入手價98.5萬元，百萬元有找。

MG Taiwan正式公布G50 PLUS建議售價為108.5萬元、貨物稅新購小客車減徵價103.5萬元、汰舊換新價98.5萬，強勢切入百萬級距的產品真空帶，以市場最親民的價格，展現對7人座MPV市場的高度企圖與誠意。

這款佈局全球的戰略車款將憑藉著低稅賦渦輪動力創造的同級最強馬力、高質感舒適大空間、數位座艙以及Level 2安全科技滿配等賣點，全面滿足多乘載、多用途的用車需求，瞄準家庭與商務族群。

MG Taiwan董事長錢經武表示：「我們積極對應政策調整，透過中華汽車多年累積的技術底蘊與供應鏈整合優勢，讓HS與ZS等主力車型的銷售節奏恢復正軌」。

今日發表的G50 PLUS，不僅帶動產業鏈創造實質效益，更延續「超規滿配」主軸，以親民售價、高質感座艙與靈活大空間等全方位競爭力，強化MG在MPV級距的產品布局。

展現MG推動產品多元化、豐富市場選擇的決心，期待G50 PLUS的上市，為品牌注入新一波成長動能，以滿載實力切入百萬級距市場，成為同級最具性價比的購車首選。

另提供升「PREMIUM」只需加價4萬元，即可升級第2排雙獨立電動座椅與64色全車座艙氣氛燈，並加入多項專屬內外觀質感飾件，強化愛車辨識度與乘坐體驗。

