焦點股》記憶體漲價熱延燒 4檔個股成交量逾111萬張

記憶體漲價熱延燒，華邦電等4檔個股，成交量逾111萬張。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體漲價熱延燒，華邦電（2344）今股價一度達34.3元，截至中午12點27分，成交量爆達逾49.67萬張，居台股成交量之冠；力積電（6770）也代工利基型記憶體，今股價最高達23.15元，成交量逾25.3萬張居第2名；旺宏（2337）今股價最高觸及28.9元，成交量超過20萬張；南亞科（2408）雖盤中翻黑，成交量也達17萬張，4檔記憶體相關個股總計成交量超過111萬張。

由於國際三大廠聚焦生產AI相關的高頻寬記憶體（HBM），導致DDR4供給不足，價格上漲，缺口比預期來得大，被視為超級循環利多來到，近期連鎖效應擴及DDR5、NAND與NOR快閃記憶體，法人預期南亞科、華邦電、旺宏與力積電同受惠。

記憶體族群氣勢如虹，自9月以來，漲勢驚人，若以今盤中最高價計算，華邦電股價漲幅達74%，南亞科漲幅達73%；力積電股價漲幅逾45%；旺宏漲幅約43%。

