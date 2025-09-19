晴時多雲

26年扶助逾3萬學子 台壽保戶子女獎助學金即起開放申請

2025/09/19 12:47

台灣人壽保戶子女獎助學金即起開放申請（業者提供）台灣人壽保戶子女獎助學金即起開放申請（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金控子公司台灣人壽鼓勵保戶子女向學，連續26年頒發「台灣人壽保戶子女獎助學金」，已幫助逾3萬名學子。台壽今（2025）年擬發放百萬元獎助學金，並擴大納入「新住民家庭」與「中信金控指定客戶」，即日起至10月31日止開放申請。

台灣人壽指出，臺灣新住民人口已近60萬人，加上新二代人口逾40萬人，今年擴大「助學金」申請資格，新增新住民保戶或其子女，以實際行動支持新住民。此外，凡是偏鄉、微型保單、身心障礙保戶，或曾領取台灣人壽身故、失能保險金或近5年曾請領癌症、重大傷病理賠及保戶遺屬（限壽險主約被保險人身故），只要113學年度上或下學期學業平均成績達60分以上、且無不及格科目者，均可申請助學金。

若申請獎助學金總人數超過名額，採先公開抽籤、後審核的方式，中籤者期限內需繳交成績單等審核資料，通過資格審核者即可獲得獎助學金，價值2000元電子禮券，共750名；未中籤的申請人，還有機會抽「幸運獎」，由電腦公開抽出350名幸運中獎者，每名可獲價值500元電子禮券。

為響應環保，「台灣人壽保戶子女獎助學金」申請全程無紙化，從申請、查詢、繳件到獎狀領取下載，均透過台灣人壽官網「114年台壽保戶子女獎助學金申請專區」e指完成，https://www.taiwanlife.com/html/Activity/2025/scholarships/index.html

