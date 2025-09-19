晴時多雲

輝達能救英特爾？WSJ : 恐怕未必、英特爾真正需要的是「它」

2025/09/19 13:31

輝達能成為英特爾救星嗎？美媒指出，並非如此，最需要是做這件事。（路透）輝達能成為英特爾救星嗎？美媒指出，並非如此，最需要是做這件事。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）18日宣布投資50億美元（約1508億元新台幣）入股英特爾（Intel），交易完成後，輝達將持有逾4%英特爾股份，成了最大外部股東之一。但《華爾街日報》卻指出，如果英特爾想要重燃昔日輝煌，不僅是50億美元投資及輝達的晶片開發協議，真正需要的是「結構性改變」。

《華爾街日報》認為，這筆交易挹注英特爾急需的現金，也更靠近AI熱潮核心，但這只是「戰術性勝利」。

外媒指出，在先進晶片製造領域，英特爾早已落後於台積電。台積電專注於半導體代工生產，成為全球最大、最先進的晶片製造商，英特爾堅持晶片設計與製造業務整合，與行業專業化分工趨勢相悖。

自2021年英特爾前執行長季辛格啟動代工業務以來，該業務就面臨嚴峻挑戰，與台積電、三星等專業代工廠商競爭中劣勢明顯。這導致英特爾去年虧損近190億美元（約新台幣5728.1億元），今年上半年又虧損37億美元（約新台幣1115.4億元）。

儘管輝達執行長黃仁勳在記者會上讚揚了英特爾先進的晶片封裝技術，但對新PC和資料中心晶片能否助力代工業務的發展，他並未回答，這暗示著「英特爾代工業務的推動作用有限」。

《華爾街日報》認為，輝達和英特爾在製造業問題上的迴避態度，進一步證實分拆是英特爾的最佳選擇。建議將英特爾分拆為晶片設計和製造兩個獨立實體，這樣能讓各部分更能與輝達等公司合作。

倘若拆分後，輝達可與英特爾晶片設計團隊合作開發CPU，再選擇在台積電、三星或拆分後的英特爾代工廠製造，且不用擔心英特爾自身製造利益。

與此同時，其他晶片設計公司將更願意委託英特爾生產晶片，投資人也能選擇投資特定業務，降低風險。不過，英特爾分拆將會面臨財務虧損和融資交易複雜等困難，但這是必要之舉。

市場認為，英特爾代工廠需獨立運作與台積電競爭，這可能需要輝達和其他客戶及政府的支持。樂觀來看，輝達投資有望引發其他潛在客戶投資，為英特爾代工業務提供資金。

《華爾街日報》直言，只有透過根本性的業務重組，英特爾才能重獲晶片產業領導地位，而非僅靠外部投資短期提振。

