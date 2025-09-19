新台幣穩住3字頭 暫收30.139元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會（Fed）不急大規模降息，美元指數連2天上漲，新台幣兌美元匯率守穩「3字頭」，中午暫時收在30.139元、貶值3.2分，台北外匯經紀公司成交量8.33億美元。

Fed如市場預期降息1碼，主席鮑爾表示此次降息主要是勞動市場下行風險比通膨上行風險來得大，同時表示，無需急於寬鬆，市場解讀此為「預防性降息」，美元獲得支撐，並連續2日反彈，主要亞幣紛紛拉回。

新台幣匯價今早反應美元上漲，以30.12元、貶1.3分開出，上午盤最高升底30.088元、最低回貶至30.166元，在買賣雙方拉扯下，走勢略為震盪。

央行總裁楊金龍昨日對於台幣匯率議題表示，匯價怎麼走還是尊重市場供需，近期新台幣匯價升值加快主要是外資連續多日買超、資金匯入部位大，但與5、6月時候相比，匯價已相對穩定。

隨著美、英央行開完會後，目前市場靜待日本央行開獎，一般預期日本央行將維持利率在0.5%不變，關注日本央行聲明，尋找10月或12月進一步緊縮的信號。

