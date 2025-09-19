晴時多雲

成大發布全國首份台灣電業整合資源規劃指引 北部再生能源偏低、不排除區域電價定價

2025/09/19 12:39

國內的風電與光電設施高度集中在台灣西南沿海，北部地區再生能源設施卻明顯低於全國平均。（資料照，台糖公司提供）國內的風電與光電設施高度集中在台灣西南沿海，北部地區再生能源設施卻明顯低於全國平均。（資料照，台糖公司提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕成大水利及海洋工程學系教授王筱雯團隊今（19日）發布我國第一份「台灣電業整合資源規劃指引（IRP）」，指我國2030年在最樂觀情況，北東電網仍有區域集中風險，導致風險升高，若用協和電廠增加燃氣機組做為系統修正選項，有效緩解擁塞，並降低北部夏季尖峰電力南電北送問題，也點出北部再生能源占比低，不排除區域電價定價。

總統府氣候變遷對策委員會第3次會議中決議認為電力規劃牽涉到眾多利害關係人，必須將利害關係人參與制度性納入流程，還有提升能源韌性等，因此支持推動用科學為依據的IRP，王筱雯團隊參考國外經驗，發表首份IRP，並將國內電力情況分為2030年、2050年等依照樂觀、務實、悲觀等情境分析。

王筱雯團隊分析指出，我國若2030年達成最樂觀情境，包含再生能源佔比達3成、燃氣發電等拉高到6成，可讓電力永續性、電力系統可靠度、再生能源發電占比等三大核心政策目標達標，但這意味會高度仰賴風電與太陽光電的快速與大規模部署，對地方空間規劃與社會接受度構成壓力，也會更倚賴具快速反應能力的彈性資源，如儲能設施、需量反映、高機動性燃氣機組等來調度壓力。

王筱雯進一步指出，就目前全國再生能源自給率平均10%，但設施高度集中在西南沿海，而主要用電區域的北部地區的再生能源自給率顯著低於平均，代表能源轉型過程中有明顯區域負擔分配不均的問題，建議要導入因地制宜的空間評估與溝通機制，包含增加屋頂行光電設施，並不排除隨區域制定不同的電價。

王筱雯表示，即使整體電源供給充裕，但風電出力接近裝置容量上限時，會對區域輸電能力構成實質壓力，尤其北東電網會面臨擁塞情況，但若讓協和電廠新增燃氣機組作為路徑修正，就可緩解南電北送、分散負載，提高區域供電穩定。

至於2050年的情境部分，王筱雯團隊分為積極導入再生能源、不積極導入再生能源等情境分析，發現不積極情境中會在多數月份出現高缺電風險，並且會以3月季風轉換情況時最嚴重，若要有助供電穩定，就必須導入備援火力機組、民營燃電氣廠與小型模組反應爐等，但會無法滿足2050淨零目標，但也只會讓3月缺電385小時降為54小時。

王筱雯表示，經濟部都會固定發布全國電力資源供需報告，希望可納入IRP內涵與流程，強化利害關係人參與，另也希望相關報告要追蹤規劃成果，還有應該要指定電業規劃單位執行IRP，並且參考國際經驗成立電業監管委員會。

