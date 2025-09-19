晴時多雲

利用設定地上權案詐貸4.8億 金毓泰執行長500萬交保

2025/09/19 11:58

金毓泰前經營團隊執行長李瑞章500萬交保。（資料照）金毓泰前經營團隊執行長李瑞章500萬交保。（資料照）

〔記者陳彩玲／台北報導〕營造商金毓泰涉利用台北市議會舊址、新北市林口區新市鎮核心近萬坪地上權等標案，向多家銀行詐貸4.8億元。台北地檢署昨發動搜索約談，經漏夜複訊後，今凌晨依涉犯銀行法、背信等罪，諭令金毓泰舊團隊執行長李瑞章500萬元交保，並限制出境、出海。

另李端章的兒子李聿修50萬元交保、限制出境出海及住居；設計師陳光雄同樣50萬元交保，公司財務主管張素華10萬元交保，其餘2人請回。

據了解，豪昱營造等公司於2017年至2020年間，為爭取台北市議會舊址、新北市林口區新市鎮核心近萬坪地上權等案，成立金毓泰等公司，分別向多家銀行申請45億、8億及3.9億元貸款額度後，舊經營團隊卻涉使用不實合約、發票、假照片，營造工程有如期進行假象，向銀行詐得合計近5億元。

位於台北市忠孝西路與中山南路的台北市議會舊址地上權案，共有「A、E」區與「B、D」區，其中，「A、E」區基地面積高達2025坪的地上權，2017年間由豪昱營造公司為授權代表的合作聯盟，以投標權利金28.88億元得標，並以專案公司「金毓泰」名義完成簽約。

「B、D」區面積共521坪地上權，2018年間由豪昱營造與福清營造2家所組成的合作聯盟，以9.11億元得標，由專案公司「金毓通」簽約。2018年間，豪昱營造組成聯盟再以5.47億元標下林口力行段面積高達9373.13坪土地的地上權，由專案公司金毓陞完成簽約。

台北市議會舊址「A、E」區地上權案，從郝龍斌市長任內開始歷經5度流標，一直到柯文哲任內將權利金底價從60億元降為28.68億元才順利標脫；柯文哲當時動土典禮致詞時還說：「這裡是西區門戶計畫的起點…大概5到6年後，整個西區會完全改觀，變成像美國曼哈頓一樣，到處都是高樓大廈」。

未料，檢調卻獲報，金毓泰、金毓通、金毓陞為此先後向銀行申請貸款，獲得貸款額度分別為45億元、8億餘元、3.9億元，未料，舊經營團隊疑似使用不實合約、發票、假照片，營造工程有如期進行假象，向銀行申請動撥，分別詐得2.8億元、5000多萬元、1.5億元；2020年間，廖姓董事長跳票失聯。

