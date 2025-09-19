晴時多雲

臻鼎成功完成4億美元海外可轉換公司債訂價 轉換溢價率為10％

2025/09/19 11:57

臻鼎董事長沈慶芳。（記者卓怡君攝）臻鼎董事長沈慶芳。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕臻鼎-KY（4958）宣布9月18日順利完成第5次海外可轉換公司債訂價，募資總金額達4億美元（約新台幣120.3億元），並預計於2025年9月25日發行，後於新加坡交易所掛牌。本次發行零票面利率之海外可轉換公司債，發行期間5年，殖利率為1.75%，轉換價格為新台幣186.45元，以訂價當日之收盤價計算，轉換溢價率為10%。

臻鼎指出，作為全球第1大之印刷電路板（PCB）製造商，近年積極布局高階載板、AI伺服器及車用電子市場，尤其臻鼎是少數能夠提供客戶在AI高階伺服器上OAM （加速器模組）/ UBB（通用基板）技術整合方案的廠商。光通訊產品方面，除了已通過認證的客戶外，臻鼎亦持續與多家全球領先客戶積極進行認證，為臻鼎的雲（Cloud）、管（Channel）AI 應用覆蓋挹注動能。臻鼎過去累積的技術實力以及對於關鍵製程的掌握已受到全球重要客戶認可。此次募得資金將用於補充營運資金及償還借款，以支持高階產品開發、鞏固臻鼎在全球PCB產業的領導地位。 本次發行成功吸引海外機構投資人踴躍參與下單（其中不乏多家長線基金），在交易啟動後迅速獲得超過10倍超額認購，彰顯投資人對公司的高度認可。

臻鼎指出，公司於2024年1月亦曾成功發行4億美元的海外可轉換公司債，市場反應熱烈。今年再度發行，展現投資人對臻鼎營運及財務前景的持續信心。

摩根士丹利亞洲有限公司（Morgan Stanley Asia Limited）與花旗環球證券（Citigroup Global Markets Limited）擔任本次發行的聯合全球協調人及聯合簿記管理人。

