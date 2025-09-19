晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

85歲老母親把房子過戶給「家裡蹲」次子 直接引爆手足戰火

2025/09/19 14:04

遺產規劃是個老生常談的問題。示意圖，（路透）遺產規劃是個老生常談的問題。示意圖，（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕遺產規劃是個老生常談的問題，與父母、子女或兄弟姊妹談論後事，總是令人感到不自在，即使是由同住子女一手承擔了照顧父母與家務的責任，法律上在繼承時也未必會因此受到優待，因此若在生前疏忽了相關措施，家族關係恐怕會產生劇烈動盪。日本一名85歲婦人杉山和子（化名）和50多歲的次子杉山浩一（化名）一同生活，結果在外地工作的長子某天回老家，意外發現房子早已登記成浩一名下，此事讓家族關係直接破裂。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導案例，和子和浩一一起住在位於東京都內、屋齡40年的透天厝。和子指出：「長子結婚後在外地有了自己的家，女兒也有自己的家庭。只有浩一一直留在家裡，雖然他沒有工作，但會幫我買東西、陪我去醫院。」

浩一自20多歲起，就有家裡蹲的狀況，幾乎沒有工作，也沒有收入，生活完全依靠和子每月約20萬元（約4.15萬元新台幣）的年金。

某天，住在外地的長子回老家，意外發現老家的登記變成了浩一名下，令他相當不解，質疑母親怎麼可以擅自過戶，「這樣一來，我們就無法繼承了。」浩一聽到後也相當不滿，反稱「這房子本來就是我要守護的」，並指責哥哥們沒資格抱怨，又沒有照顧爸媽，憑什麼說三道四？

事實上，和子早在2年前已將房子以生前贈與的方式交給浩一。她認為：「一直以來是浩一陪伴在身邊，未來也只能依靠他。」但這件事並未與其他孩子討論。

如今，和子每週接受一次看護員支援，與浩一簡單生活。但自從那件事之後，她與長男之間幾乎斷絕了往來。

和子眼眶泛淚的說：「我真的沒想到，因為生前贈與會搞到這麼大的爭執。我只是想不要給孩子們添麻煩，所以才提前安排好……。」但這卻只換來浩一不耐煩地回應：「這不是妳自己做的決定嗎？」

報導提到，與高齡父母同住的子女，因承擔照顧而理所當然繼承老家，這樣的情況實際上在繼承中並不少見。但如果沒有對其他繼承人充分說明或達成共識，最終仍可能陷入爭議。如果有「因為與父母同住，所以理所當然該由自己繼承」這類想法，更應提早召集全家討論，並在必要時諮詢律師等專業人士，才是最佳的預防家族關係破裂的方法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財