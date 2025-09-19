85歲老母親把房子過戶給「家裡蹲」次子 直接引爆手足戰火

遺產規劃是個老生常談的問題。示意圖，（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕遺產規劃是個老生常談的問題，與父母、子女或兄弟姊妹談論後事，總是令人感到不自在，即使是由同住子女一手承擔了照顧父母與家務的責任，法律上在繼承時也未必會因此受到優待，因此若在生前疏忽了相關措施，家族關係恐怕會產生劇烈動盪。日本一名85歲婦人杉山和子（化名）和50多歲的次子杉山浩一（化名）一同生活，結果在外地工作的長子某天回老家，意外發現房子早已登記成浩一名下，此事讓家族關係直接破裂。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導案例，和子和浩一一起住在位於東京都內、屋齡40年的透天厝。和子指出：「長子結婚後在外地有了自己的家，女兒也有自己的家庭。只有浩一一直留在家裡，雖然他沒有工作，但會幫我買東西、陪我去醫院。」

浩一自20多歲起，就有家裡蹲的狀況，幾乎沒有工作，也沒有收入，生活完全依靠和子每月約20萬元（約4.15萬元新台幣）的年金。

某天，住在外地的長子回老家，意外發現老家的登記變成了浩一名下，令他相當不解，質疑母親怎麼可以擅自過戶，「這樣一來，我們就無法繼承了。」浩一聽到後也相當不滿，反稱「這房子本來就是我要守護的」，並指責哥哥們沒資格抱怨，又沒有照顧爸媽，憑什麼說三道四？

事實上，和子早在2年前已將房子以生前贈與的方式交給浩一。她認為：「一直以來是浩一陪伴在身邊，未來也只能依靠他。」但這件事並未與其他孩子討論。

如今，和子每週接受一次看護員支援，與浩一簡單生活。但自從那件事之後，她與長男之間幾乎斷絕了往來。

和子眼眶泛淚的說：「我真的沒想到，因為生前贈與會搞到這麼大的爭執。我只是想不要給孩子們添麻煩，所以才提前安排好……。」但這卻只換來浩一不耐煩地回應：「這不是妳自己做的決定嗎？」

報導提到，與高齡父母同住的子女，因承擔照顧而理所當然繼承老家，這樣的情況實際上在繼承中並不少見。但如果沒有對其他繼承人充分說明或達成共識，最終仍可能陷入爭議。如果有「因為與父母同住，所以理所當然該由自己繼承」這類想法，更應提早召集全家討論，並在必要時諮詢律師等專業人士，才是最佳的預防家族關係破裂的方法。

