晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

全球再生能源投資創新高！美國因「2因素」暴跌逾3成最慘

2025/09/19 11:34

2025年上半年，全球新增再生能源專案的投資達3860億美元，較去年同期成長10%，創歷史新高。（彭博資料照）2025年上半年，全球新增再生能源專案的投資達3860億美元，較去年同期成長10%，創歷史新高。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年上半年，全球新增再生能源專案的投資達3860億美元（約新台幣11.58兆），較去年同期成長10%，創歷史新高，然而就主要地區來看，對美國投資金額卻較2024年下半年大減205億美元，衰退幅度達36%，主要是因今年政策環境惡化（尤其是風電領域）及關稅不確定性加劇，投資活動放緩。

根據彭博新能源財經的《2025年下半年再生能源投資追蹤》報告，大型地面型太陽能和陸域風電的資產融資金額卻較2024年上半年下降13%，占整體投資中比例降至2006年以來最低。

報告指出，大型地面型太陽能投資受到的衝擊尤其明顯，融資金額較去年同期下降19%。投資年減幅最大的市場，包括中國大陸、西班牙、希臘和巴西，皆面臨棄電及負電價風險上升，顯示投資人愈來愈關注收益風險。在政府競價支持或企業能源需求強勁的市場，大型地面型太陽能投資較為強勁。

分散式太陽能專案的投資成長，有效彌補了大型專案融資的下降。由於這類專案部署迅速，能在重大政策變動前搶先營運，避免影響收益或回報。以中國大陸為例，在監管政策調整導致再生能源面臨電價波動風險之前，分散式太陽能投資較去年同期成長近1倍，而大型地面型太陽能裝機則下降28%。

離岸風電也是推動投資創新高的關鍵，2025年上半年吸引了390億美元投資（約新台幣1.17兆），超過2024年全年310億美元（約新台幣9300億元）的投資總額。該領域的資產融資主要受大型專案和政府標案時程驅動，投資金額隨時間波動屬正常現象。中國大陸以外地區的專案成本上升，也推升了投資成長。

彭博新能源財經清潔能源業務主管Meredith Annex表示：「再生能源投資人和開發商正在重新評估資本配置，將優先投資回報率最高的專案。2025年上半年大型地面型太陽能和陸域風電融資下降，對專案儲備造成衝擊，這種趨勢可能延續。」

在所有主要地區中，美國2025年上半年新增再生能源投資降幅最大，承諾投資金額較2024年下半年減少205億美元（約新台幣6150億元），降幅達36%，這反映了2024年美國聯邦大選的影響：開發商為鎖定稅收抵免資格於去年年底競相開工，但因今年政策環境惡化（尤其是風電領域）及關稅不確定性加劇，投資活動放緩。

Annex表示：「在具備穩定收益機制的市場中，再生能源投資維持成長動能。然而，在收益穩定性出現變化的市場，特別是美國或中國大陸這類政策調整較大的地區，則面臨投資的景氣循環。」

相較之下，歐盟27國在2025年上半年投資金額較2024年下半年增加近300億美元（約新台幣900億元），成長63%。這些顯示企業正將資本從美國轉向歐洲，特別是在離岸風電領域，多家開發商已將重心從美國專案轉向北海場址。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財