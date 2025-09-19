「CREO實務應用專班」助48歲劉小姐解除中高齡失業焦慮

「機械設計」職類職訓課程的學員運用3D建模軟體熟悉產品設計與數位製造流程。（桃竹苗分署提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕參加勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「CREO實務應用專班」的學員劉小姐，從事CNC線切割繪圖與程式設計約20年，卻因公司結束而面臨中高齡失業危機，她說，還好經900小時的專業訓練，她從原會2D繪圖，成長到具完成3D建模與工程圖繪製能力，已順利被新北市1間精密加工公司錄取。

48歲劉小姐長期在機械產業工作，2024年卻因服務的公司結束營業而失業，之後她努力尋職，卻因年齡與技術等因素而苦苦等不到好消息，她說，在就業中心協助她報名桃竹苗分署的「CREO實務應用專班」，助她學會完成3D建模與工程圖繪製、懂得將實務經驗與新技能結合，並考取「電腦輔助立體製圖丙級技術士證」。

「CREO實務應用專班」結束未滿1個月，劉小姐就被新北市1間精密加工公司錄取擔任製圖人員，讓她成功重返職場，她分享，參加職訓課程讓自己蛻變，不僅專業技能提升，更重要的是重新找回自信；專班結訓前，她接受輔導順利考取證照，更為她的重返職場之路，大大加分。

桃竹苗分署長賴家仁說，因美國加徵關稅等影響，國內部分產業收到衝擊，桃竹苗分署為協助受影響產業的勞工與須轉職、技能提升的失待業民眾，推出多項「機械設計」職類職訓課程，盼透過系統性的技能強化，協助學員銜接職場，相關資訊可洽「台灣就業通」網站查詢。

